Comeback-96er fahren Pflichtsieg ein

Martin Harnik war der Matchwinner für Hannover

Hannover 96 ist bereit für das große Derby bei Eintracht Braunschweig. Die Mannschaft von Daniel Stendel gewann am elften Spieltag der 2. Bundesliga gegen die Würzburger Kickers glücklich, aber verdient mit 3:1 (0:1) und tankte damit Selbstvertrauen für das Duell mit dem formstarken Erzrivalen und Tabellenführer in der nächsten Woche.

#HEIMSIEG!!! Wie geil ist das denn! Mit einem satten 3:1 gegen die @fwk_1907 geht eine erfolgreiche Woche zu Ende. ⚫️⚪️💚 #H96 #NiemalsAllein — Hannover 96 (@Hannover96) 30. Oktober 2016

Martin Harnik (59., Foulelfmeter) und Felix Klaus (69.) drehten nach einer schwachen ersten Hälfte für Hannover die Partie, nachdem Elia Soriano (24.) Würzburg zunächst in Führung gebracht hatte. Das Spiel fand seinen dramatischen Höhepunkt in der Nachspielzeit, als 96-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger einen Foulelfmeter von Richard Weil (90.+3) hielt, den er mit seinem ungestümen Einsatz selbst verursacht hatte.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit beseitigte Harnik mit dem 3:1 ins verwaiste Tor dann die letzten Zweifel.

Hannover nicht so furios wie im Pokal

"Letztendlich war nicht entscheidend wieviele Tore wir schießen, sondern mit welchem Einsatz wir ins Spiel gehen", sagte Harnik bei "Sky": "Am Ende waren wir der glückliche Sieger."

Die "Roten" spielten vor 31.200 Zuschauern zwar nicht so furios auf wie unter der Woche beim 6:1 im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf, doch dank einer kämpferisch starken Vorstellung gelang am Ende doch noch der erste Sieg nach zuletzt zwei Liga-Pleiten in Serie.

Hannover hat mit nun 20 Punkten wieder den Relegationsplatz erobert, Bernd Hollerbach und seine Würzburger rangieren derweil weiter im oberen Mittelfeld.

Auf Seiten der 96er stachen Marvin Bakalorz und Waldemar Anton hervor, bei Würzburg konnte Torschütze Soriano überzeugen.