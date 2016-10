Hector: Barça-Gerücht? "Kam aus der Presse"

Jonas Hector spielt seit 2010 beim 1. FC Köln

Nationalspieler Jonas Hector vom 1. FC Köln hat die Spekulationen um einen Wechsel zum FC Barcelona kommentiert. "Das Gerücht kam aus der Presse. Ich habe immer beteuert, dass ich mich hier wohlfühle. Deshalb war das für mich ein logischer Schritt, den Vertrag zu verlängern", sagte Hector gegenüber "Bild".

In Köln stimme das Gesamtpaket für ihn. "Die Mannschaft passt, der Verein passt. Wir sind gut aufgestellt und mittlerweile habe ich mich in der Stadt gut eingelebt", so der Linksverteidiger.

Die aktuelle Hochphase der Domstädter habe mehrere Gründe. "Wir haben einen guten Teamgeist, jeder kann mit jedem. Außerdem haben wir uns stetig entwickelt. Wir können nicht nur verteidigen – worauf wir immer reduziert wurden –, sondern haben auch unser Offensivspiel verbessert. Und wir hatten das nötige Quäntchen Glück, das man in so einer Phase hat", sagte Hector.

Ein wichtiger Faktor für den Kölner Erfolg ist aus Sicht des 26-Jährigen Trainer Peter Stöger. "Er ist auf menschlicher Ebene gut für uns Spieler. Er war selbst Spieler, weiß, wie wir denken. Er hat ein gutes Gespür, wie er mit uns umzugehen hat, weiß auch, wann der Ton rauer werden muss."

Saisonziel? "Neunten Platz bestätigen"

Die Saisonziele seines derzeit auf Rang sechs notierten Teams will Hector nicht zu offensiv formulieren. "Unser Saisonziel ist, den neunten Platz der vergangenen Saison zu bestätigen. Man kann im Fußball leider nicht hochrechnen und sagen, dass wir am Ende mit 60 Punkten dastehen. Wir müssen unsere Punkte holen und schauen, wo wir rauskommen", erklärte er.

Auch zu seinem Leben abseits des Fußballplatzes äußerte sich der eher introvertierte Hector. "Ich bin keiner, der viel in der Öffentlichkeit steht oder sich darüber präsentieren will. Wenn ich privat unterwegs bin, hätte ich gerne Ruhe", sagte der gebürtige Saarbrücker.

Er sei für ihn "kein Thema", sich wie andere Kollegen in den sozialen Medien zu präsentieren.