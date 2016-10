Milan heiß auf Brandt und Bellerabi?

Bald gemeinsam in Mailand unterwegs? Julian Brandt (l.) und Karim Bellarabi (r.) sind heiß umworben

Was Rudi Völler wohl dazu sagen wird? Aus Italien schwappen Meldungen nach Deutschland, die zwei deutsche Nationalspieler in Diensten von Bayer Leverkusen mit einem Wechsel in die Serie A in Verbindung bringen.

Das Portal "calciomercato.com" berichtet, dass der wiedererstarkte AC Milan ein Auge auf Julian Brandt und den derzeit verletzten Karim Bellarabi geworfen haben soll. Demnach sei der neue Sportdirektor Massimo Mirabelli auf der Suche nach Verstärkungen für die offensive Außenbahn und plane, im Winter ein Angebot für das Duo abzugeben.

Angeblich hoffen die Rossoneri, den bis zum neuen Jahr ausfallenden Bellarabi für weniger als die bislang aufgerufenen 25 Millionen Euro Ablöse nach San Siro locken zu können.

Ob Bayer bereit wäre, seine Leistungsträger ziehen zu lassen, ist allerdings fraglich. Bellarabi (bis 2021) und Brandt (bis 2019) stehen langfristig bei der Werkself unter Vertrag und gelten als Lieblinge des derzeit gesperrten Trainers Roger Schmidt.

Zudem sind die Rheinländer in der Königsklasse vertreten, während Milan ohne internationalen Wettbewerb auskommen muss.

Zuletzt zeigte die Formkurve des kriselnden Traditionsklubs immerhin deutlich nach oben: Teamchef Vincenzo Montella hat den Kader einer Verjüngungskur unterzogen und mit Top-Talenten wie Gianluigi Donnarumma (17), Manuel Locatelli (18) und Alessio Romagnoli (21) Platz drei in der Liga erobert. Ob sich die Bayer-Stars davon bezirzen lassen?