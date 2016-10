Bitter! Köln droht erneut Ausfall von Maroh

Dominic Maroh (r.) musste verletzt vom Feld

Dem 1. FC Köln droht erneut ein längerer Ausfall von Dominic Maroh. Der Innenverteidiger musste beim 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den Hamburger SV am Sonntagabend bereits in der zwölften Minute mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden.

Stöger: "Bei Dome #Maroh sieht es leider nicht so gut aus. Mal sehen, was die Untersuchung bringt." #KOEHSV #effzeh — 1. FC Köln (@fckoeln) 30. Oktober 2016

"Es sieht nicht gut aus", sagte FC-Trainer Peter Stöger. Eine genaue Diagnose soll eine MRT-Untersuchung am Montag bringen. Erst am ersten Spieltag hatte sich der 29-Jährige einen doppelten Rippenbruch zugezogen. Am Mittwoch im DFB-Pokal gegen 1899 Hoffenheim (2:1 n.V.) hatte Maroh sein Comeback gegeben.

Der Innenverteidiger war in der letzten Saison noch 25 Mal zum Einsatz gekommen und gehörte zum Stammpersonal der Geißböcke. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte er zwei Tore und legte einen Treffer auf.