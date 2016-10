Wolfsburg: Ismaël bleibt vorerst auf der Bank

Valérien Ismaël bleibt vorerst Trainer beim VfL Wolfsburg

Valérien Ismaël wird wohl auch gegen den SC Freiburg am kommenden Samstag als Trainer auf der Bank des VfL Wolfsburg sitzen.

"Das ist vollkommen richtig", antwortete Manager Klaus Allofs im "NDR"-Sportclub auf eine entsprechende Frage. "Wir haben gesagt, dass wir glücklich sind, mit Valérien Ismaël diese Lösung im eigenen Verein gefunden zu haben."

Dennoch wolle man sich die Zeit nehmen, um nach Alternativen zu schauen. "Bis dahin hat Valérien Ismaël das vollste Vertrauen", kommentierte Allofs.

Wolfsburg verlor 1:2 gegen Bayern Leverkusen. Mit nur einem Sieg aus neun Partien steht der Verein auf Platz 16 in der Bundesliga. Nach dem siebten Spieltag musste Trainer Dieter Hecking gehen, der bisherige U23-Coach Ismael übernahm die Mannschaft.

Dass Ismaël den Posten dauerhaft behält, scheint jedoch ausgeschlossen. Allofs ist nach eigenen Angaben auf Trainersuche. "Wir haben einige Dinge abgearbeitet und auch schon Gespräche geführt. Das gebe ich zu", sagte der 59-Jährige vor der Partie gegen Leverkusen am Samstag (1:2) bei "Sky". "Wir wollen die beste Lösung für den VfL. Das muss keine Lösung sein, die man am nächsten Tag parat hat. Das kann in zwei oder drei Wochen, in der Winterpause, vielleicht aber auch zur neuen Saison eine andere Lösung sein. Die nächsten Wochen, die Resultate und die Alternativen werden eine Rolle spielen."