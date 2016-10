Mit 14 Jahren ein Doppelpack gegen England

Thierno Ballo glänzte mit erst 14 Jahren als Österreichs Doppeltorschütze gegen England

14 Jahre und bereits Doppeltorschütze für Österreich gegen England. Thierno Mamadou Lamarana Ballo lieferte am Sonntag in der U17-EM-Qualfikation ein eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für eine zukünftige ÖFB-Karriere.

Die 2:3-Niederlage der rot-weiß-roten Talente gegen den Nachwuchs der "Three Lions" ließ sich verschmerzen, weil beide Mannschaften beim Turnier der ersten Qualifikationsphase in Rumänien bereits mit Siegen gegen die Gastgeber und Aserbaidschan den Aufstieg in die Eliterunde fixiert hatten.

Doch nach der Partie im Stadionul Anghel Iordănescu von Voluntari galt bei Österreich die gesamte Aufmerksamkeit dem Spieler mit der Nummer 7. Thierno Ballo, geboren am 2. Jänner 2002 - damit heuer erst 14 Jahre jung geworden und nun ein Doppelpack gegen das Mutterland des Fußballs.

Sein Vater stammt von der Elfenbeinküste und seine Mutter aus Guinea, wo Sohn Thierno zu Beginn des Jahres 2002 in Conakry geboren wurde. Conakry? Seit 1889 Hauptstadt der französischen Afrika-Kolonien "Rivières du Sud" und seit 1891 auch Metropole von Französisch-Guinea. Seit der Unabhängigkeit von Frankreich am 2. Oktober 1958 das Zentrum der Republik Guinea.

Von dort kam die Familie nach Oberösterreich, wo Thierno Ballo am 9. September 2011 beim SV Chemie Linz angemeldet wurde und im Sommer 2012 zum LASK wechselte. Entdeckt von Peter Huemerlehner, dessen Bruder Mario als Trainer beim ÖFB-Nachwuchs arbeitet, wurde ein guter Kontakt zur Familie Ballo aufgebaut. Dieser blieb auch bestehen, als die Mutter beruflich nach Deutschland wechselte.

Thierno spielte bei Bayer Leverkusen vor und wurde sofort engagiert. Bei Nachwuchs-Turnieren glänzte er als Kapitän bei internationalen Turnier-Siegen als Assistgeber und Torschütze. Eine für sein Alter unglaubliche Statur und herausragende technische Fähigkeiten, gepaart mit Schnelligkeit stachen auch dort hervor.

Kein Wunder, dass auch der DFB vorstellig wurde und der Youngster ins deutsche U15-Nationalteam einberufen wurde. Über Vermittlung von Entdecker Huemerlehner meldete sich jedoch auch ÖFB-Sportdirektor Willibald Ruttensteiner bei Familie Ballo. "Der Bub hat mir versichert, dass er gerne für Österreich spielt", beschrieb Ruttensteiner das aus rot-weiß-roter Sicht höchst erfreuliche Gespräch.

Der ÖFB reagierte und setzte das Juwel im Vorjahr in gleich drei Nachwuchs-Nationalmannschaften ein. "Man muss die Spieler überzeugen, dass sie ein tolles Umfeld haben und es eine Ehre ist, für Österreich zu spielen", beschrieb Ruttensteiner seine Bemühungen bei Thierno, wobei man auch seinem Vater bei der Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft behilflich war.

"Jetzt geht es darum, dass sich die Familie in Österreich wohlfühlt und glücklich lebt", setzt der ÖFB-Sportchef auf eine langfristige Bindung und einen künftigen Kandidaten für die A-Nationalmannschaft.

Inzwischen glänzt Thierno Mamadou Lamarana Ballo, der im Vereins-Alltag aktuell bei den B-Junioren von Viktoria Köln spielt, noch als 14-Jähriger mit zwei Toren in der U17-EM-Qualfikation gegen England. Viel besser kann ein Bewerbungsschreiben für eine zukünftige ÖFB-Karriere nicht ausfallen. Individual-Training mit Mario Huemerlehner, Assistent von U17-Teamchef Hermann Stadler, soll bei den weiteren Entwicklungsschritten behilflich sein.

