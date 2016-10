Medien: Şahin vor Flucht nach Florenz

Nuri Şahin hat derzeit beim BVB einen schweren Stand

Das Rätselraten um die Zukunft des ausgeboteten Dortmunder Mittelfeldmanns Nuri Şahin geht in die nächste Runde. Nachdem der 28-Jährige zuletzt mit dem türkischen Erstligisten Trabzonspor in Verbindung gebracht wurde, scheint nun auch ein Traditionsteam der Serie A in den Poker um den türkischen Nationalspieler eingestiegen zu sein.

Wie italienische Medien berichten, hat der AC Florenz Interesse an einer Verpflichtung von Nuri Şahin bekundet. Die Fiorentina, aktuell Siebter in der Serie A, würde in Şahin einen international erfahrenen Mittelfeldstrategen verpflichten, der bereits bei Real Madrid und dem FC Liverpool unter Vertrag stand.

Şahin und der BVB - was lange zusammengehörte, scheint sich mehr und mehr zu lösen. Die fehlende sportliche Perspektive in Dortmund könnte einen Wechsel im Winter fast schon erzwingen. In der laufenden Spielzeit steht für den ehemaligen Stammspieler nur ein einziger Einsatz im DFB-Pokal zu Buche - sicher nicht das, was sich der 28-Jährige vor Saisonbeginn vorgestellt hat. Das zentrale Problem, welches BVB-Trainer Thomas Tuchel mit Şahin zu haben scheint, ist seine mangelnde Flexibilität. Zudem ist die Konkurrenz im Dortmunder Mittelfeld extrem hoch, eine Verbesserung von Şahins sportlicher Situation ist nicht in Sicht.

Florenz - Ein bekanntes Pflaster für Bundesliga-Stars

Mit dem Schritt aus der Bundesliga nach Florenz würde der BVB-Star kein Neuland betreten. Bereits Mario Gómez wechselte nach seiner Zeit bei Bayern München im Jahr 2013 in die Toskana und auch Şahins ehemaliger Teamkollege Jakub Błaszczykowski fand - auf Leihbasis - Unterschlupf bei der Fiorentinna. Jeweils mit mäßigem Erfolg, sodass beide seit diesem Sommer Teamkollegen beim VfL Wolsburg sind.

Es wäre spannend zu beobachten, ob sich Şahin in Florenz wieder zu alter Stärke zurückfinden würde.