Messi: Peps Barça? "Unmöglich, uns wehzutun"

Lionel Messi traf bereits im Hinspiel gegen City dreifach

Weltfußballer Lionel Messi trifft mit seinem FC Barcelona am Dienstag zum zweiten Mal in dieser Saison auf Manchester City und seinen Ex-Trainer Pep Guardiola. Vor dem Match schwelgte der Wunderstürmer in Erinnerungen an gemeinsame Zeiten.

Von 2008 bis 2012 trainierte Pep Guardiola den FC Barcelona und führte den Verein unter anderem zu drei spanischen Meisterschaften und zwei Champions-League-Triumphen. Seitdem haben die Katalanen vier neue Trainer, im Spielsystem aber kaum Veränderungen gesehen. Auch nicht unter dem aktuellen Coach Luis Enrique, meinte Lionel Messi nun gegenüber der "Sun": "Wir haben keine gravierenden Veränderungen wahrgenommen, aber schon ein paar. Mit Luis sind wir vielleicht etwas aggressiver, wenn wir mit Geschwindigkeit angreifen, während wir mit Pep weniger Konter benutzt haben."

Guardiola perfektionierte den Ballbesitzfußball des FCB, der unter seiner Regie zum besten Verein der Welt aufstieg. "Es gab einige Spiele, als das Team so gespielt hat, dass es fast unmöglich für den Gegner war, uns wehzutun", schwärmte Messi: "Und es ist fast immer in großen Spielen passiert."

Das perfekte Spiel

Auch ein Beispiel hatte der fünffache Gewinner des Ballon d'Or parat: "Das Finale der Champions League in Rom war eine dieser Partien, als das Team ein perfektes Match spielte." Damals gewann Barça mit 2:0 gegen Manchester United - Messi erzielte den zweiten Treffer per Kopf. "In jedem großen Spiel, wenn du ein Tor schießt, die Freude der Menschen, diese Momente kannst du nur genau dort genießen - und nicht nachher", erklärte der 29-Jährige weiter.

Trotz der vielen Stars im Team gäbe es heute wie damals einen großen Zusammenhalt im Team. "Wir sind eine Gruppe und wir arbeiten zusammen, um zu gewinnen. Es gibt keinen Egoismus bei irgendjemandem in dieser Mannschaft", sagte der Superstar und fügte an: "Wir versuchen immer zusammenzuspielen und ein Tor gibt uns Selbstvertrauen, deswegen versuchen wir es immer gemeinsam zu genießen, wenn wir ein Spiel unter Kontrolle haben."

Messi-Lob für City

So zum Beispiel am vergangenen Spieltag der Königsklasse, als Barcelona Manchester City mit 4:0 im Camp Nou vermöbelte. Dreifacher Torschütze an diesem Tag: Lionel Messi.

Dennoch traut der vielleicht beste Spieler aller Zeiten den Sky Blues Großes zu: "City ist ein großartiges Team. Sie waren immer ein großartiges Team in den Jahren, in denen wir auf sie getroffen sind. Aber jetzt, wo sie Pep haben, werden sie durch seine Arbeit weiter wachsen."

Am Dienstagabend kann City versuchen, an der nächsten Aufgabe zu wachsen. Ab 20:45 Uhr steigt das Rückspiel gegen den FC Barcelona im Etihad Stadium.