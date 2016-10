Gnabry: Selbstbestimmt auf Özils Spuren

Serge Gnabry ist einer von wenigen Bremer Lichtblicken

Serge Gnabry ist nach seiner starken Leistung bei den Olympischen Spielen in Rio auch in der Bundesliga gut angekommen. Seine Leistungen in Bremen brachten ihm schon erste Vergleiche mit Mesut Özil ein.

Seit August steht Serge Gnabry in Bremen unter Vertrag und hat sich schnell zurechtgefunden. Mit drei Treffern ist er der beste Torjäger der Werderaner. Doch auch neben dem Platz übernimmt er Verantwortung. So nahm er zum Beispiel seinen Mitspieler Ousman Manneh, der im Alter von 17 Jahren als Flüchtling nach Deutschland kam, nach einer schwächeren Leistung in Schutz. "Ousman hat eine ganz andere Vergangenheit als wir, eine ganz andere Ausbildung bekommen", zitiert der "kicker" Gnabry.

Wegen dieser Einstellung wurde der Offensivmann auch von seinem Trainer Alexander Nouri gelobt. "Serge ist ein totaler Teamplayer", meinte der Coach: "Die Kombination aus Individualismus und Teamfähigkeit hebt seine Gesamtperformance auf ein richtig hohes Level." Dem schloss sich kürzlich auch Horst Hrubesch, Gnabrys ehemaliger Trainer bei der U21 der Nationalmannschaft an. Er prophezeite dem Offensivmann "eine Karriere wie Mesut Özil."

Auf dem Weg zum Star?

Auch wenn Gnabry durch seinen Wechsel von Arsenal an die Weser einen Schritt zurück machte, um in der Zukunft zwei nach vorne gehen zu können. Anders als Özil, der von Werder seinerzeit zu Real Madrid wechselte. "Dass Serge bei Werder auch viel defensiv arbeiten und weite Wege gehen muss, ist super für seinen Reifeprozess als Fußballer", meinte sein Berater Hannes Winzer. Gnabry soll zum Alleskönner in der Offensive ausgebildet werden.

Dabei treibt den 21-Jährigen aber offensichtlich nicht sein Ego an - sondern der Mannschaftsgeist. "Ich bin nicht der einzige Spieler, der bei Werder Leistung bringt", weiß der Rechtsfuß und wünscht sich nur ein Kriterium der Journalisten: "Man sollte mich danach beurteilen, wie ich Fußball spiele."

Gegen den Vergleich mit Mesut Özil wehrte er sich dennoch nicht. "Natürlich ist Mesut ein gutes Vorbild. Ich habe mir bei Arsenal auch viel von ihm abgeschaut", erklärte Gnabry, der 2011 zu Arsenals Jugendteam gewechselt war. In seiner Zeit bei den Profis lernte er schließlich auch Özil kennen. Am nächsten Spieltag bekommen Gnabry und Werder es ebenfalls mit einem Ex-Verein des Weltmeisters zu tun. Am kommenden Sonntag spielt der SVW auf Schalke und will im Abstiegskampf unbedingt punkten.