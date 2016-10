City: Mit Agüero zur Revanche gegen Barça

Guardiola wird Agüero gegen Barcelona wohl in die Startelf beordern

Vor zwei Wochen nur Ersatz, jetzt geht es nicht mehr ohne ihn: Pep Guardiola setzt am Dienstag (20:45 Uhr) in der Champions League gegen den FC Barcelona auf Sergio Agüero.

"Wir brauchen ihn. Ohne ihn können wir unsere Ziele nicht erreichen", stellte der Startrainer von Manchester City am Samstag klar. Bei der 0:4-Pleite vor zwei Wochen im Camp Nou hatte er in der Startelf "aus taktischen Gründen" auf den Argentinier verzichtet. Nach zwei Toren gegen West Bromwich Albion in der Liga ist Agüero nun gesetzt.

Daneben ist in der Startelf mit İlkay Gündoğan zu rechnen. Der deutsche Nationalspieler glänzte beim 4:0 gegen West Brom ebenfalls mit einem Doppelpack. "BBC Sport" nannte Gündogans Leistung "die beste, seit er im Sommer von Borussia Dortmund kam".

Im City-Tor gibt es einen Wechsel: Willy Caballero wird den gesperrten Claudio Bravo vertreten. Bravo hatte im Camp Nou beim Stand von 0:1 für ein Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte gesehen.

Auch Barça hat Sorgen

Beim Gegner FC Barcelona herrscht - ungeachtet der vielen Verletzten und der schwachen Leistung beim 1:0-Sieg am Samstag gegen Liga-Schlusslicht FC Granada - Optimismus vor dem Gastspiel in Manchester. "Wir haben zuletzt gezeigt, dass wir wegen der Stärke des Kollektivs gewinnen. Obwohl zuletzt viele Spieler gefehlt haben, haben wir Siege errungen", sagte der Franzose Lucas Digne der Zeitung "Mundo Deportivo".

Für die in Barcelona erscheinende Zeitung "Sport" ist es der erste "große Test" der Saison für Barça. Der Tabellenzweite der Primera División müsse nach einigen nicht ganz überzeugenden Vorstellungen einen Leistungsanstieg zeigen, hieß es. Trainer Luis Enrique fehlen aber mehrere verletzte Stammkräfte, darunter Gerard Piqué, Jordi Alba und Andrés Iniesta. Iniestas Platz wird wohl Rafinha einnehmen, der zuletzt in fünf Ligaspielen fünf Mal traf und gegen Granada das Siegtor erzielte.

Enrique verteidigt Guardiola

Manchester, Zweiter der Gruppe C, braucht nach nur einem Punkt aus den letzten zwei Partien drei Punkte, damit Borussia Mönchengladbach (spielt gegen Celtic) nicht vorbeizieht, zumal Manchester in drei Wochen nach Gladbach muss.

Barcelona wäre mit dem sechsten Sieg in Folge gegen Man City seit 2014 fast sicher Gruppenerster.

Coach Enrique nahm sich vor dem Match die Kritiker seines Freundes Guardiola vor. "Man soll sich um Pep keine Sorgen machen", sagte Enrique. "Er wird wieder Siege erringen, und zwar mit den Waffen, die er bevorzugt: mit gutem Fußball und Spektakel."

Vielleicht schon am Dienstag, dank Sergio Agüero. "Wenn er gut ist, kann alles passieren", sagte Guardiola zuversichtlich.