Frings plant Karriere als Cheftrainer

Torsten Frings peilt eine Trainerkarriere an

Ex-Nationalspieler Torsten Frings plant nach seinem Aus bei Werder Bremen als Co-Trainer langfristig eine Karriere als Chefcoach.

"Ich bin für vieles offen. Mal sehen, welche Möglichkeiten sich ergeben. Erst dann werde ich mir konkrete Gedanken machen", sagte Frings in einem Interview mit dem Internetportal "spox.com". Derzeit habe er "keinen Masterplan mit genauen Zeitangaben in der Hinterhand".

Frings war bei Werder unter Viktor Skripnik zuletzt Co-Trainer, wurde nach einem enttäuschenden Saisonstart aber mit dem Ukrainer entlassen. "Es war nicht schön, wenn man nach rund 20 Jahren im Klub gesagt bekommt, dass es nicht mehr weitergeht", sagte er: "Das Aus hat an mir genagt. Ich bin mit meinen Brüdern ein paar Tage zum Angeln nach Norwegen gefahren. Man versucht dann natürlich zu reflektieren, welche Fehler man begangen haben könnte. Ich habe aber nicht vor, mir deshalb jetzt monatelang den Kopf zu zerbrechen."

Magath? "Hat leider nie gefunkt"

Insgesamt seien die zwei Jahre im Trainerteam sehr anstrengend gewesen. "Im ersten Jahr haben wir mit dem Klassenerhalt etwas Außergewöhnliches geschafft, als wir noch beinahe in die Europa League eingezogen sind. Dann die Rettung am letzten Spieltag, da habe ich vorher tagelang nicht geschlafen und war sehr aufgerüttelt", erzählte Frings, zog aber dennoch ein positives Fazit: "In der aktuellen Spielzeit gelang der Saisonstart nicht, da wir viel Pech mit Verletzungen hatten und nicht die Mannschaft stellen konnten, die wir eigentlich zur Verfügung hatten. Ich denke, dass wir insgesamt einen guten Job gemacht haben."

Natürlich verfolgt Frings auch immer noch die Karriere seines ehemaligen Trainers bei Werder, Thomas Schaaf. "Auf ihn schaue ich immer, denn ihm habe ich am meisten zu verdanken. Er hat mich zum Profi gemacht", erinnerte sich der ehemalige Nationalspieler: "Wir haben ein nicht alltägliches Vater-Sohn-Verhältnis und telefonieren sehr häufig."

Zu anderen Trainern wie Felix Magath bei Bayern München hatte er dagegen ein schlechtes Verhältnis. "Mit ihm hat es leider nie gefunkt, auch wenn ich die Mehrzahl der Spiele absolviert habe. Ich hatte den Vertrag unterschrieben, als Ottmar Hitzfeld noch Trainer war. Ich hätte dann sicherlich auch beißen und warten können, bis Magath wieder weg ist", zeigte sich der 39-Jährige selbstkritisch: "Da habe ich bestimmt auch meine Fehler gemacht."