Nächster Verletzter bei FAK-Gegner Roma

Austrias kommendem Europa-League-Gegner AS Roma bleibt das Verletzungspech treu. Wie italienische Medien am Montag berichteten, zog sich Innenverteidiger Kostas Manolas im Ligaspiel gegen Empoli (0:0) einen Nasenbeinbruch zu. Der Grieche muss nach einer Operation 15 Tage pausieren. Außerdem musste Außenverteidiger Emerson Palmieri aufgrund einer Wadenblessur ausgetauscht werden.

Der Einsatz des Brasilianers im Wiener Ernst-Happel-Stadion am Donnerstag (19:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) ist damit ebenso unsicher wie jener von Romas Superstar Francesco Totti. Der 40-Jährige absolvierte am Montag eine individuelle Trainingseinheit, nachdem er die Partie in Empoli aufgrund einer Muskelverletzung im Hüftbeuger verpasst hatte. Fixausfälle bei der Roma sind Alessandro Florenzi (Kreuzbandriss), Thomas Vermaelen (Leiste) und Mario Rui (Kreuzband).

Mehr dazu:

>> Muskelblessur zwingt Totti zur Pause

>> OGC Nice obenauf - Roma und Sassuolo dürftig

apa