Lucien Favre erneut im Team der Runde

Der Schweizer Lucien Favre schwebt auf der Erfolgswelle

Lucien Favre ist von der Fußball-Fachzeitung "L'Equipe" nach der 11. Runde der Ligue 1 zum dritten Mal ins Team der Runde berufen worden. Der Schweizer Trainer hat mit OGC Nice (Nizza), das am Donnerstag in der Europa League RB Salzburg empfängt, am Wochenende mit einem 4:1-Erfolg über Nantes die Tabellenführung in der französischen Meisterschaft ausgebaut.

Nizza hat unter Favre in dieser Saison noch kein Meisterschaftsspiel verloren und hat nach dem sechsten Sieg in Folge sechs Punkte Vorsprung auf die Verfolger AS Monaco und Paris Saint-Germain.

Mehr dazu:

>> OGC Nice obenauf - Roma & Sassuolo dürftig

apa