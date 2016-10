Medien: Klose kehrt zum DFB zurück

Miroslav Klose wird beim DFB anheuern

Nächste gute Nachricht für den Deutschen Fußball-Bund: Miroslav Klose kehrt zurück zur Nationalmannschaft. Der Rekordtorschütze bekommt nach Informationen der "Bild" vorübergehend einen Posten im Trainerstab von Joachim Löw.

Der 38-Jährige wird allerdings zunächst keinen Vertrag beim DFB unterschreiben. Stattdessen soll Klose für seine eigene Trainerausbildung hospitieren. Der 137-fache Nationalspieler unterstützt Löw und Co. beim WM-Qualifikationsspielen in San Marino (11. November) und der Testpartie in Italien (15. November). Zudem wird er im März 2017 bei den Begegnungen mit England und Aserbaidschan sowie im Sommer beim Confederations Cup in Russland mit dabei sein.

Weitere Stationen sind in den deutschen U-Nationalmannschaften geplant. Dem Bericht zufolge verkündet der DFB das Engagement des Publikumsliebling am Freitag.

Die Mitarbeit von Klose ist eine Win-Win-Situation für beide Parteien: Während der frühere Leistungsträger erste Erfahrungen sammeln und sich weiterbilden kann, verfolgt Löw den Plan, seinen langjährigen Weggefährten über sein Karriereende hinaus an den DFB zu binden. Sobald der Stürmer eine Fußballlehrer-Lizenz in der Tasche hat, könnte er auch hauptamtlicher DFB-Coach werden.

Zeit hat Klose für den Ausflug ins Trainergeschäft en masse: Nachdem sein Vertrag bei Lazio Rom im Sommer auslief, ist er vereinslos. Offiziell zurückgetreten ist der gebürtige Pole noch nicht.

Angebote aus den USA soll er ausgeschlagen haben, eine Rückkehr nach Deutschland kam für ihn nicht in Frage. "Es gibt viele Sachen, vieles, was ich machen kann. Viele Perspektiven", erklärte Klose im Mai.