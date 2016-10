Bestätigt! St. Pauli setzt Meggle vor die Tür

Thomas Meggle vor dem Aus auf dem Kiez

Die Zeit von Thomas Meggle als Sportchef des FC St. Pauli ist abgelaufen. Am Tag nach dem Spiel des Zweitligisten gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) verkündeten die Hamburger die Trennung. Meggle befand sich am Montag bereits nicht mehr unter den Zuchauern im Stadion.

Trainer und Vereinsführung gaben nach der Partie an, nicht zu wissen, warum Meggle entgegen seinen Gewohnheiten nicht zum Spiel erschienen war. "Ich wundere mich auch", sagte Trainer Ewald Lienen. Keine 24 Stunden später, wurde die Trennung bekannt gegeben.

Der FC St. Pauli hat Thomas #Meggle, Geschäftsleiter Sport bei den Braun-Weißen, mit sofortiger Wirkung freigestellt. #fcsp 1/2 pic.twitter.com/GqYEjTeS7I — FC St. Pauli (@fcstpauli) 1. November 2016

"Thomas Meggle hatte maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt vor zwei Jahren und am sportlichen Aufschwung in der letzten Saison. Allerdings haben sich Differenzen bei der strategischen Ausrichtung im sportlichen Bereich ergeben, die uns diese Entscheidung haben treffen lassen. Thomas ist am Millerntor weiterhin immer willkommen", kommentierte St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich die Entlassung.

Der FC St. Pauli ist mit sechs Punkten nach elf Spielen Tabellenletzter. Die Mannschaft wartet seit acht Pflichtspielen auf einen Sieg und liegt fünf Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz.

Meggle hinterließ in den vergangenen Wochen einen ratlosen Eindruck und war wenig kommunikativ. An dem bei Fans und Spielern beliebten Trainer Lienen will der Verein offensichtlich festhalten.