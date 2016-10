S04: Derby-Held vor Wechsel nach England?

Sead Kolašinac soll Interesse von der Insel auf sich gezogen haben

Schalkes Linksverteidiger Sead Kolašinac wurde nach seinem Auftritt im Derby gegen den BVB hoch gelobt. Wegen seines auslaufenden Vertrags wird nun über einen Wechsel nach England spekuliert.

Die "Bild" berichtet, aus der Premier League hätten unter anderem Liverpool, Chelsea und West Ham Interesse am 23-Jährigen. Sein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus.

Die Konstellation erinnert an den Wechsel von Joel Matip. Der Innenverteidiger spielte wie Kolašinac einst in der Schalker Jugend und etablierte sich in der Startelf der Knappen. Als sein Vertrag in diesem Sommer auslief, entschied er sich für einen Wechsel nach Liverpool zu Jürgen Klopp.

Entscheidet sich Kolašinac nun für denselben Weg? Christian Heidel hofft auf einen Verbleib des gebürtigen Karlsruhers. "Sead ist ein echter Schalker Junge, den wir sehr gerne behalten würden", zitiert die "Bild" den Schalker Manager.

Der Linksfuß selbst macht sich allerdings keinen Stress. "Es muss für beide Seiten passen", sagte Kolašinac: "Ich habe keinerlei Zeitdruck." Angeblich soll auch eine Vertragsverlängerung bis 2021 im Raum stehen.

Aktuell streitet sich der Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas mit Chelsea-Leihe Abdul Rahman Baba um die Position des Linksverteidigers. Seit seinem Debüt 2012 absolvierte Kolašinac 74 Bundesligaspiele für Schalke und erzielte dabei ein Tor.