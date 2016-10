Bender fehlt Bayer bei den Spurs

Lars Bender laboriert an einer Fernsenprellung

Bayer Leverkusen muss im vierten Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (20:45 Uhr) bei Tottenham Hotspur auf den olympischen Silbermedaillengewinner Lars Bender verzichten. Der Mittelfeld- und Abwehrspieler laboriert an einer Fersenprellung mit einer Einblutung aus dem Spiel beim VfL Wolfsburg (2:1) am vergangenen Samstag.

Hingegen traten am Dienstagvormittag der türkische Internationale Ömer Toprak und der deutsche Nationalspieler Jonathan Tah, die zuletzt angeschlagen waren, die Reise nach London mit an.

Trainer Roger Schmidt hat somit wieder mehr personelle Alternativen zur Verfügung. In den ersten drei Gruppenspielen der Königsklasse hatte der Werksklub jeweils Remis gespielt.

"Wembley hat den Mythos, diese Aura. Aber Tottenham muss eine starke Leistung abrufen, um uns zu schlagen", sagte Bayer-Sportchef Rudi Völler vor dem Abflug und dem Duell im Wembley-Stadion.

Der zuletzt starke Mittelfeldspieler Kevin Kampl betonte: "Wir haben gesehen, dass wir gegen jedes Team bestehen können. Mittwoch wird aber wohl das schwierigste Spiel der Gruppe."