Götze: "Dortmund definitiv wie zuhause"

Mario Götze spielt seit dem Sommer wieder beim BVB

Mario Götze bewertet drei Monate nach dem Wechsel von Bayern München zu Borussia Dortmund die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte positiv.

"Ich kenne die Stadt, ich kenne die Leute. Ich kenne das Trainingsgelände, ich habe hier in der Jugend gespielt, ich kenne das Stadion. Es ist definitiv so, dass ich viele Ecken und auch viele Bereiche hier in Dortmund kenne und es sich deshalb definitiv wie zuhause anfühlt", sagte Götze im Gespräch mit "uefa.com".

Überzeugt habe ihn von seinem zweiten Engagement bei den Schwarzgelben das Gesamtpaket. "Ich bin hier groß geworden, ich habe hier viel erlebt. Ich kenne die Vereinsstruktur, ich kenne die Leute, die hier sind, und ich kenne noch einige Spieler, die hier spielen. Das Trainerteam natürlich", so Götze.

In der Mannschaft des Vizemeisters habe sich seit seinem Abschied 2013 allerdings einiges geändert. "Es ist natürlich immer schwierig, Vergleiche zu ziehen, weil jede Situation, jeder Moment, jedes Jahr ist neu. Wir sind eine sehr junge und gute Mannschaft. Wir haben Potenzial, ein super Trainer-Team, ein super Umfeld, wir können in Ruhe arbeiten", sagte Götze.

Tuchel? "Er ist ausgezeichnet"

Nachdem der WM-Finaltorschütze beim BVB unter Jürgen Klopp zum Bundesligaspieler reifte, arbeitet er nun mit Thomas Tuchel zusammen. "Natürlich ist der Trainer neu für mich, aber er ist ausgezeichnet", erklärte der 24-Jährige.

Er selbst sieht sich als Führungsspieler. "Ich glaube, dass ich viel mit meiner Erfahrung einbringen kann und dass ich der Mannschaft nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes helfen kann. Das ist meine siebte komplette Bundesligasaison", so Götze.

Auch zu Dortmunds Zielen in der Champions League äußerte sich der Nationalspieler. "Wir sind in einer sehr schwierigen Gruppe mit Real, Sporting und Legia. Wir haben schon die Hälfte der Gruppenphase hinter uns. Natürlich wird es jetzt kein leichtes Spiel gegen Sporting, aber wir haben ein Heimspiel, was ein großer Vorteil ist, und wir wollen die Punkte", sagte Götze.