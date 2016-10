Eintracht: Meier zurück im Training

Alex Meier ist zurück im Training

Kapitän Alexander Meier ist am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining von Eintracht Frankfurt eingestiegen. Der 33-Jährige hatte zuletzt wegen einer Zerrung des Gesäßmuskels pausieren müssen.

Offensivkraft Meier hatte das Punktspiel der Hessen bei Borussia Mönchengladbach (0:0) am vergangenen Freitag und das Pokalduell gegen den FC Ingolstadt (4:1 i.E.) drei Tage zuvor verpasst.

Gegen den 1. FC Köln hofft er am Samstagabend auf sein Comeback, obwohl er im Einzeltraining in den letzten Tagen noch nicht voll belastbar war. "Da habe ich die Verletzung noch etwas gespürt, aber es wird immer besser", sagte Meier der "Bild". In der aktuellen Saison lief der Angreifer achtmal auf und erzielte bisher drei Treffer.