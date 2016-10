Vor Niedersachsen-Derby: Appell an die Fans

Braunschweiger Fans schickten im Derby 2014 keine schönen Grüße an die Hannoveraner

Vor dem brisanten Niedersachsen-Derby in der 2. Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 am Sonntag haben die Klubs und die Polizei an die Verantwortung der Fans appelliert.

"Wir hoffen, dass die Vernunft siegt", sagte Löwen-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt bei einer Pressekonferenz am Dienstag und verwies auf zahlreiche Maßnahmen, die zur Vermeidung von Krawallen beitragen sollen.

Neben präventiven Aktionen sollen unter anderem "intensive Kontrollen" im Stadionumfeld, der Einsatz von Kommunikationsteams der Polizei sowie ein Alkohol- und Glasverbot für mehr Sicherheit sorgen. "Derbystimmung ist Fanpflicht", sagte Roger Fladung, Vizepräsident der Polizei Braunschweig, der die gewaltbereiten Fans vom Stadion fernhalten will: "Gewalt hat hier keinen Platz. Wir werden offensiv und präsent sein und am Sonntag einen wichtigen Beitrag leisten."

Die Polizei wird rund um die als Risikospiel eingestufte Partie mit einem Großaufgebot vor Ort sein, und auch die Eintracht wird im mit 23.000 Zuschauern ausverkauften Stadion zusätzliche Ordner einsetzen. In der Vergangenheit war es bei Duellen zwischen den rivalisierenden Klubs immer wieder zu Ausschreitungen gekommen.

Voigt betonte, dass er an ein friedliches Derby von hohem sportlichen Wert glaubt. "Es ist eine tolle Konstellation, dass der Tabellenführer gegen den Dritten antritt", sagte der Funktionär.