UEFA-Prämien: Rapid als Bestverdiener 15/16

Europacup-Gastspiele brachten den Hütteldorfern nicht nur Flugmeilen

Rapid war in der Vorsaison mit Abstand Bestverdiener unter Österreichs Europacup-Teilnehmern. Die von Europas Fußball-Verband (UEFA) am Dienstag bekannt gegebenen Zahlen bestätigen dies. Demnach erhielten die Wiener, die in der Europa League-Gruppenphase fünf Siege feierten, 10,633 Mio. Euro an UEFA-Prämien. Inkludiert sind da drei Millionen für das Aus im Quali-Play-off zur Champions League.

In der Europa League schied Österreichs Rekordmeister zwar in der K.o.-Phase sofort aus, machte davor aber mit seinen guten Leistungen in der Gruppenphase auch gute Kasse. 2,4 Mio. für das Antreten, 2,523 Mio. an Punkteprämien, 2,209 Mio. aus dem Marktpool sowie 500.000 Euro für das Erreichen des Sechzehntelfinales summierten sich auf insgesamt 7,633 Mio. Euro.

Die anderen heimischen Europacup-Teilnehmer, die allesamt nicht die Gruppenphase eines der beiden Bewerbe erreichten, partizipieren immerhin noch am Topf der Solidaritätszahlungen. Salzburg, das erst in der CL-Quali, dann im Quali-Play-off der EL scheiterte, kassierte 880.000 Euro (650.000 CL, 230.000 EL), Altach immerhin noch 450.000. Danach folgen der WAC (430.000) und Sturm Graz (220.000).

apa