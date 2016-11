EL: Schalke muss ohne Di Santo planen

Di Santo laboriert an einer Bauchmuskelzerrung

Dem FC Schalke 04 gehen vor dem Europa-League-Heimspiel gegen FK Krasnodar die Offensiv-Kräfte aus. Auch Franco Di Santo steht in der Partie am Donnerstag voraussichtlich nicht zur Verfügung.

Der Argentinier laboriert an einer Bauchmuskelzerrung und konnte am Dienstag nicht am Training des Bundesligisten teilnehmen. Nach Breel Embolo, Klaas-Jan Huntelaar und Max Meyer, der nach seiner im Derby bei Borussia Dortmund (0:0) am Samstag erlittenen Sprunggelenkverletzung wieder ein Lauftraining absolvierte, wäre Di Santo bereits der vierter Ausfall im Schalker Angriff.