Fix: Roma ohne Totti gegen die Austria

Roma-Held Totti wird in Wien fehlen

Austrias Europa-League-Gegner AS Roma wird am Donnerstag (ab 19:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) ohne Francesco Totti im Ernst-Happel-Stadion antreten. Der 40-jährige Star des Serie-A-Clubs scheint nicht im am Dienstag bekannt gegebenen 19-köpfigen Kader von Roma-Trainer Luciano Spalletti für diese Partie auf. Einen Einsatz Tottis macht eine Muskelverletzung im Hüftbeuger unmöglich.

apa