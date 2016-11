CL-Stimmen: "Haben uns den Sieg verdient"

Carlo Ancelotti lobt die Moral seiner Mannschaft

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die deutschen Vertreter in der Königsklasse am Dienstag. Während beim FC Bayern die Freude über das gelungene Comeback überwiegt, werden in Gladbach kleine Brötchen gebacken. Die Stimmen der Beteiligten.

Carlo Ancelotti (Bayern München): "Es war ein mühsamer Start ins Spiel. Aber wir sind Stück für Stück zurückgekommen und haben uns den Sieg verdient. Es war wichtig, dass wir das Selbstvertrauen nach dem 0:1 nicht verloren haben. Jetzt haben wir noch zwei Spiele, um den ersten Platz zu erreichen. Das ist wichtig, aber das Weiterkommen ist noch wichtiger."

Thomas Müller (Bayern München): "Es hätte eins höher ausfallen können, wir können mit dem Spiel an sich nicht zu 100 Prozent zufrieden sein."

Arjen Robben (Bayern München): "In der ersten Halbzeit haben wir ohne Überzeugung gespielt. Wenn man Fehler macht wie wir in der ersten Halbzeit, dann bekommt man im Achtelfinale ein Problem."

Max Eberl (Borussia Mönchengladbach): "Unser Ziel war immer, dass wir europäisch überwintern. Das haben wir immer noch in der Hand. Unter dem Strich bin ich froh, dass wir in Unterzahl nicht verloren haben."

André Hahn (Borussia Mönchengladbach): "Wir haben uns viele Chancen herausgespielt. Leider konnten wir die meisten dieser Chancen aber nicht in Tore ummünzen."

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach): "Manchmal reicht eine Aktion und es steht 1:1. Die Situation, die zum Elfmeter geführt hat, ist schwer zu bewerten."