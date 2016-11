Wintertransfers? Zorc bezieht Stellung

Michael Zorc ist Sportdirektor bei Borussia Dortmund

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc will trotz arger Verletzungssorgen und vier Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg im Winter nicht auf dem Transfermarkt tätig werden.

"Ich sehe derzeit keine Notwendigkeit für Wintertransfers. Die verletzten Spieler kommen nach und nach zurück. Dann wird sich die Situation verbessern", sagte Zorc im Vorfeld des Champions-League-Spiel gegen Sporting gegenüber der "Sport Bild".

Dem BVB fehlten zuletzt zeitweise bis zu zehn potentielle Stammspieler. Inzwischen hat der Vizemeister in der Tabelle schon wieder acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München. Auch der überraschend starke Aufsteiger RB Leipzig hat bereits sechs Zähler mehr gesammelt als die Schwarzgelben.

An den im Sommer formulierten Saisonzielen will Zorc trotzdem festhalten. "Die direkte Qualifikation für die Champions League ist unser Anspruch. Nach dem hoffentlich erfolgreichen Spiel gegen Lissabon werden wir unser Hauptaugenmerk voll auf die Liga richten. Die Teilnahme an der Königsklasse erfolgt nun einmal über die Liga", so der Manager.

Obwohl sich die Borussia aktuell in der größten sportlichen Krise seit Amtsantritt von Trainer Thomas Tuchel befindet, will Zorc den Vertrag mit dem international begehrten Coach möglichst zeitnah verlängern. "Wir werden die Gespräche mit Thomas Tuchel führen, aber den Zeitpunkt nicht vorab über die Medien ankündigen", erklärte der 54-Jährige.

Dem Vernehmen nach soll Tuchels Gehalt im Zuge der Vertragsverlängerung auf vier Millionen Euro angehoben werden. Das aktuelle Arbeitspapier des 43 Jahre alten Fußballlehrers läuft noch bis 2018.