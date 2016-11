Erste Trainerin für Brasiliens Frauen

Emily Lima (Bildmitte) übernimmt die Cheftrainer-Rolle

In Brasilien übernimmt erstmals eine Frau die Cheftrainer-Rolle bei der weiblichen Seleção. Der brasilianische Verband CBF verkündete am Dienstag das Ende der Zusammenarbeit mit dem bisherigen Amtsinhaber Oswaldo "Vadao" Alvarez und ernannte die 36 Jahre alte Emily Lima zur Nachfolgerin.

Emily Lima é a nova técnica da Seleção Brasileira Feminina >> https://t.co/j3GsWNALSB pic.twitter.com/tRSJTnq2uN — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 1. November 2016

Superstar Marta und Co. hatten unter Vadao sowohl bei der WM 2015 als auch bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro einen Podiumsplatz verpasst. Trotz der missglückten Medaillen-Missionen nominierte der Weltverband FIFA Vadao am Dienstag neben Ex-Bundestrainerin Silvia Neid als einen von zehn Kandidaten für die Wahl zum FIFA-Weltrainer des Jahres bei den Frauen.

Lima bringt als Referenz für die Nationalmannschaft einen zweiten Platz als Trainerin von Sao Jose EC aus dem vor wenigen Tagen verlorenen Finale der Copa Brasil gegen Osasco Audax mit. Die weibliche Seleção hatte bisher in ihrer Geschichte sieben männliche Trainer.

sid/red