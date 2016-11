Watzke: CL in Gefahr? "Tabelle lügt nicht"

Hans-Joachim Watzke ist Geschäftsführer von Borussia Dortmund

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat noch keine Angst, dass der schwächelnde BVB die direkte Qualifikation für die Champions League verpasst.

"Wir sind Sechster, und die Tabelle lügt nicht. Wir wissen, dass wir aufholen müssen, fühlen uns dafür aber auch speziell nach der Länderspiel-Pause gerüstet.", erklärte Watzke der "Bild".

Die großen Personalprobleme der letzten Wochen, unter anderem hatten Spieler wie Marco Reus, André Schürrle, Gonzalo Castor und Marcel Schmelzer gefeh hätten das Team zurückgeworfen. "Die Verletzungsmisere, die wir intern analysiert haben, ist schon das entscheidende Thema. Ohne diese Masse an Verletzten hatten wir zwölf Punkte aus fünf Spielen geholt, und vor vier bis sechs Wochen wurde noch behauptet, dass wir einen viel zu großen Kader hätten", so Watzke.

Youngster wie Pulisic, Passlack, Dembélé oder Mor seien nicht für Spiele im Drei-Tages-Rhythmus eingeplant gewesen.

Die aktuelle Ergebniskrise werde aber in naher Zukunft aber Geschichte sein, so der Klubboss: "Wenn wir unser Personal wieder an Bord haben, werden wir auch punkten. Da bin ich mir sicher."

Watzke lobt Götze - Auba-Gerüchte nur "Spekulationen

Mit der Entwicklung von Rückkehrer Mario Götze ist Watzke zufrieden. "er kommt immer mehr. Und wenn man ehrlich ist, ist er nur noch minimal davon entfernt, auch Tore selbst zu erzielen oder entscheidende Vorlagen zu geben. Mario ist auf einem guten Weg."

Die andauernden Wechselgerüchte um Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang bügelte Watzke ab: "Alles Spekulationen. Es verbietet sich, darauf einzugehen." Der 57-Jährige verwies zudem auf den bis 2020 laufenden Vertrag des Gabuners.

Medienberichte über das angeblich schlechte Verhältnis zwischen BVB-Trainer Thomas Tuchel und Chef-Scout Sven Mislintat dementierte Watzke. "Das Verhältnis ist erstens nicht zerrüttet und zweitens ist es Fakt, dass die beiden nicht viele Berührungspunkte haben und auch nicht haben müssen." Mislintat sei Mitarbeiter von Michael Zorc.

Der bei zahlreichen Klubs begehrte Experte werde beim BVB bleiben. "Er hat hier hervorragende Arbeit geleistet und wird sie auch weiter hier leisten. Durch die Tatsache, dass er bei einigen Klubs im Gespräch war, sind Dinge in die Öffentlichkeit gelangt, die nicht der Wahrheit entsprechen", ergänzte Watzke.

Warme Worte für RB Leipzig und Hoffenheim

Den Überraschungsteams RB Leipzig und TSG Hoffenheim traut der Unternehmer zu, dass sie sich bis Saisonende in den oberen Tabellenregionen halten können. "Beide haben sehr gute Trainer, beide sind im Pokal schon raus und können sich voll auf die Bundesliga konzentrieren. Der Kader von beiden ist sehr, sehr gut zusammengestellt und beide haben den Vorteil, dass sie keine englischen Wochen haben. Das ist schon ein Pfund", erklärte Watzke.

Top-Team der Liga bleibe aber Bayern München - trotz des Trainerwechsels von Pep Guardiola hin zu Carlo Ancelotti. "Sie spielen sicherlich etwas anders, sind aber immer noch Ergebnis-Maschinen geblieben. Insofern hat sich nicht viel geändert", sagte Watzke.