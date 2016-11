Presse: "Auweia Borussia!"

Julian Korb flog beim 1:1-Unentschieden in der Champions-League mit Rot vom Platz

Nach dem mageren 1:1 von Borussia Mönchengladbach gegen Celtic Glasgow herrscht in der deutschen Presselandschaft Ernüchterung. Bei den Bayern wird dagegen vor allem "Erlöser Lewandowski" gefeiert.

PSV Eindhoven - Bayern München 1:2

Deutschland:

Süddeutsche Zeitung: "Robert, der Erlöser: 2:1 nach 0:1 - lange hat der FC Bayern in Eindhoven große Mühe, dann aber dreht Stürmer Lewandowski mit zwei Treffern die Partie und sichert den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Es war allerdings lange ein mühsamer Abend."

FAZ: "Lewandowski bringt die Bayern weiter: Der FC Bayern macht mit seinem Sieg in Eindhoven frühzeitig den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt. Der polnische Torjäger trifft zweimal."

Bild: "Der herausragende Torjäger Robert Lewandowski hat den FC Bayern München ins Achtelfinale der Champions League geführt. Bei der Rückkehr von Stürmerkollege Arjen Robben nach Eindhoven sorgte der polnische Nationalspieler mit zwei Toren im Alleingang für den 2:1 (1:1)-Sieg der Münchner bei der PSV."

tz: "Was war das bloß für ein Spiel. Fehlentscheidungen, ein Elfmeter, dazu noch eine Aufholjagd und Nervenkitzel nonstop – eben alles, was man an einem CL-Abend so braucht. Der Sieger: Einmal mehr Robert Lewandowski, der den FCB mit seinem nächsten Doppelpack nach frühem Rückstand rettete und für den 2:1-Triumph in Eindhoven sorgte, der die Bayern ins Achtelfinale hievt und im Kampf mit Atlético um Platz eins am Leben hält."

Spiegel: "Drei Aluminiumtreffer und zwei Tore: Robert Lewandowski zeigte sich bei Bayerns Sieg in Eindhoven in bestechender Form. Der Angreifer stahl Rückkehrer Robben die Show."

kicker: "Es sollte der Abend von Arjen Robben werden. Erstmals nach seinem Abschied 2004 kehrte er am Dienstagabend nach Eindhoven zurück - und Robert Lewandowski stahl ihm beim 2:1 des FC Bayern die Show. Trotzdem wurde dem Niederländer große Zuneigung der PSV-Fans zuteil. In Form von tosendem Beifall bei der Auswechslung - und gar einem Vertragsangebot."

Niederlande

De Volkstrant: "Teurer Fußballabend endet mit Schlappe für PSV. Am Ende musste sich PSV nach mühevoller Arbeit der unvermeidlichen Niederlage ergeben. PSV muss jetzt in den restlichen Spielen den dritten Platz in Gruppe D sichern, um in der Europa League zu überwintern."

De Telegraaf: "Bayern kegelt Eindhoven aus der Champions League - Böser Abend für angeschlagene PSV. PSV verteidigt sich Dienstag tapfer gegen Bayern München, aber letztlich wurde es ein schwerer Abend für Eindhoven. Arjen Robben konnte bei seiner Rückkehr im Bayern-Trikot zwar nicht beeindrucken, dennoch dürfte der Holländer mit einem Lächeln auf das Spiel zurückblicken."

Algemeen Dagblad: "Bayern München zu stark für ängstliches PSV. Auch mit der Hereinnahme eines weiteren Verteidigers im Vergleich zum Hinspiel war der FC Bayern eine Nummer zu groß. "

Borussia Mönchengladbach - Celtic Glasgow 1:1

Rheinische Post: "Borussia verpasst vorentscheidenden Sieg gegen Celtic. Borussia Mönchengladbach hat mit dem 1:1 gegen Celtic Glasgow den Vorsprung auf die Schotten zwar verteidigt. Aufgrund des Spielverlaufs dürfte aber Ernüchterung herrschen. Gladbach führte lange und vergab eine große Chance auf ein Endspiel um den zweiten Platz in drei Wochen gegen Manchester City."

Bild: "Stindl trifft! Jetzt muss Gladbach Pep schlagen! 1:1 gegen Celtic Glasgow! Mit einer einzigen Aktion hat sich Gladbach wohl nicht nur um die letzte Chance auf das Erreichen des Achtelfinales gebracht, sondern das Rennen um Platz 3 spannend gemacht."

Süddeutsche Zeitung: "Gladbach nähert sich dem Knockout. Eine dreiviertel Stunde lang hat am Dienstagabend wenig darauf hingedeutet, dass Borussia Mönchengladbach einen der bedeutsamsten Europapokalsiege der Vereinsgeschichte noch verschenken sollte."

Express: "Auweia Borussia! Gladbach verdaddelt in der Champions League den Heimtriumph gegen Celtic Glasgow, muss sich am Ende mit einem enttäuschenden 1:1 gegen die Schotten begnügen. Dabei sah es lange so aus, als könnten die Fohlen den zweiten Dreier in Folge in der Königsklasse eintüten."

Frankfurter Rundschau: "Gladbach verschenkt den Sieg. Ein später Elfmeter vermasselt dem Bundesligisten den Sieg gegen Celtic Glasgow. Damit rückt das Achtelfinale in weite Ferne. Borussia Mönchengladbach muss um den Verbleib im internationalen Geschäft bangen und hat kaum noch Aussichten auf die Qualifikation fürs Champions-League-Achtelfinale."

Schottland

The Scotsman: "1-1: Dembélé trifft zum Ausgleich. Das Unentschieden durch den späten Elfmeter-Treffer von Moussa Dembélé könnte sich noch als ganz kostbarer Punktgewinn in Deutschland erweisen. Erst zum dritten Mal gelang es Celtic in der Gruppenphase des Wettbewerbs überhaupt, eine Auswärts-Niederlage zu vermeiden."

The National: "Celtic holt ein Unentschieden und hält die europäischen Hoffnungen am Leben. Mit einem beherzten Auftritt hatte Celtic auch den Sieg vor Augen. Am Ende kann man mit dem Punkt aber zufrieden sein."