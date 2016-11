ÖFB-Teamkader ohne Überraschungen

Der ÖFB-Teamkader für das nächste WM-Qualifikationsspiel gegen Irland am 12. November (ab 18:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) bietet keine Überraschungen. Heinz Lindner als dritter Torhüter und Martin Harnik beim Comeback nach Verletzungspause stehen neu im Aufgebot, welches von Teamchef Marcel Koller am Mittwoch in Wien bekanntgegeben wurde.

Nach der wichtigen Partie in der WM-Qualifikation beschließt Österreich am 15. November (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) mit einem Freundschaftsspiel gegen die Slowakei das Länderspiel-Jahr 2016. Dabei kommt es zur Verabschiedung von Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs, der jedoch nicht zum Einsatz kommen wird.

Harnik hatte zuletzt beim 2:2-Remis gegen Wales und bei der 2:3-Niederlage in Serbien wegen Wadenproblemen gefehlt. Der Legionär von Hannover 96, der am Sonntag in der zweiten deutschen Bundesliga einen Doppelpack erzielte, war durch Sturm-Torjäger Deni Alar ersetzt worden. Diesmal kommt wieder Harnik statt Alar zum Zug. "Er ist wieder gut in Form und hat am Wochenende zwei Tore erzielt", sagte Koller zur Einberufung von Harnik.

Bei Lindner, der anstelle des verletzten Einser-Tormanns Robert Almer nominiert wurde, habe er auf "Altbewährtes" gesetzt. Auch wenn er bei seinem Verein in Frankfurt nur zweite Wahl ist, weiß Koller, "dass er auf diesem Level spielen kann. Das hat er schon vor der EM gezeigt, dass er damit umgehen kann", stellte der Schweizer klar.

Die Nationalmannschaft startet um Montag, dem 7. November, um 17:00 Uhr in Wien mit dem ersten Training die Vorbereitung auf das bereits ausverkauften Heimspiel im Ernst Happel-Stadion gegen Irland.

ÖFB-Teamkader für die Spiele gegen Irland und die Slowakei:

Torhüter: Heinz Lindner (Eintracht Frankfurt, 8 Länderspiele), Andreas Lukse (SCR Altach, 0), Ramazan Özcan (Bayer Leverkusen, 9 Länderspiele)

Abwehr: Aleksandar Dragović (Bayer Leverkusen, 52 Länderspiele/1 Tor), Martin Hinteregger (FC Augsburg, 20/1), Florian Klein (VfB Stuttgart, 43/0), Valentino Lazaro (RB Salzburg, 4/0), Sebastian Prödl (Watford, 60/4), Stefan Stangl (RB Salzburg, 0), Markus Suttner (FC Ingolstadt, 17/0), Kevin Wimmer (Tottenham Hotspur, 6/0)

Mittelfeld: David Alaba (Bayern München, 52/11), Marko Arnautović (Stoke City, 58/13), Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen, 51/1), Martin Harnik (Hannover 96, 61/14), Stefan Ilsanker (RB Leipzig, 19/0), Zlatko Junuzović (Werder Bremen, 52/7), Marcel Sabitzer (RB Leipzig, 24/4), Louis Schaub (SK Rapid, 1/0), Alessandro Schöpf (FC Schalke 04, 10/2)

Angriff: Michael Gregoritsch (Hamburger SV, 1/0), Lukas Hinterseer (FC Ingolstadt 04, 11/0), Marc Janko (FC Basel, 59/28)

-------------------

Auf Abruf: Daniel Bachmann (Stoke City, 0); Stefan Lainer (RB Salzburg, 0), Andreas Lienhart (SCR Altach, 0), Philipp Lienhart (Real Madrid, 0), Michael Madl (Fulham, 0), Andreas Ulmer (RB Salzburg, 3/0); Guido Burgstaller (1. FC Nürnberg, 9/0), Florian Grillitsch (Werder Bremen, 0), Jakob Jantscher (Çaykur Rizespor, 23/1); Deni Alar (Sturm Graz, 0), Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05, 1/0)

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle in Österreichs WM-Qualifikationsgruppe

red