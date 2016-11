Liverpool: Saison-Aus für Danny Ings

Danny Ings wird beim FC Liverpool lange ausfallen

Trainer Jürgen Klopp muss beim FC Liverpool voraussichtlich für den Rest der Saison auf Danny Ings verzichten. Der Stürmer steht vor einer Knie-Operation und fällt bis zu neun Monate aus.

Das gab der Premier-League-Club auf seiner Website bekannt. Der 24 Jahre alte Ings hatte sich vor einer Woche im Ligapokal-Spiel gegen Tottenham (2:1) verletzt.

Liverpool FC confirm @IngsDanny has sustained a knee injuryhttps://t.co/AxMoxmoPTh — Liverpool FC (@LFC) 2. November 2016

"Zu sagen, dass wir bestürzt sind, wäre eine Untertreibung", wurde Klopp auf der Website zitiert. "Er ist ein großartiger Junge und hat hart gearbeitet. So ein Pech verdient er nicht." Nach einer siebenmonatigen Pause wegen einer Verletzung am anderen Knie war Ings gerade erst wieder zur Mannschaft zurückgekehrt.

"Dank seiner Persönlichkeit wird er auch nach diesem Rückschlag so stark zurückkommen wie in der Vergangenheit", sagte Klopp. "Er ist mental und körperlich stark. Er bekommt die bestmögliche Behandlung und Reha, so dass wir sicher sein können, dass er wieder auf dem Niveau für uns spielen wird, das er drauf hat."