Hertha in Gladbach mit Youngster Mittelstädt

Maximilian Mittelstädt wird wohl für Hertha auflaufen

Auch gegen Borussia Mönchengladbach muss Hertha BSC ohne die Verteidiger Marvin Plattenhardt und Sebastian Langkamp auskommen. Plattenhardt musste nach einem Muskelfaserriss an der Hüfte einen Trainingsversuch abbrechen, berichtete Trainer Pál Dárdai.

Seine Position links in der Abwehrkette wird beim Berliner Bundesligisten am Freitag (20:30 Uhr) der 19-jährige Maximilian Mittelstädt einnehmen. Hertha rechnet mit 50.000 Fans.

PD: Es kann gut sein, dass Mittelstädt links beginnt. Was in der Offensive passiert, warten wir noch ab. #bscbmg #hahohe — Hertha BSC (@HerthaBSC) 2. November 2016

Schon vor dem jüngsten 0:1 in Hoffenheim hatte Dardai das Talent eingeplant, entschied sich aber noch anders, da Mittelstädt mit Herthas U23 zu einem Turnier in England war. "Jetzt kann er bei uns durchtrainieren, er hat seine innere Ruhe und wird spielen", kündigte der Trainer an.

Stocker fehlt der Hertha weiterhin

Langkamp plagen weiter Oberschenkelprobleme, die einen Einsatz unmöglich machen. Dárdai will gegen die Gladbacher Niklas Stark in die Innenverteidigung ziehen. Fabian Lustenberger wird wieder im defensiven Mittelfeld beginnen. Spielmacher Valentin Stocker (Rote Karte in Dortmund) ist noch immer gesperrt.

PD: Mittelstädt hat nach der Reise mit der U23 jetzt mit uns trainiert und kann sich auf seinen Einsatz vorbereiten. #bscbmg #hahohe — Hertha BSC (@HerthaBSC) 2. November 2016

Verständnis zeigten Dárdai und Manager Michael Preetz für die Kritik von Gladbach-Manager Max Eberl am Spielplan. Nach dem 1:1 in der Champions League bleiben der Borussia nur drei Tage Pause. "Das hätte man möglicherweise günstiger legen können", sagte Preetz.