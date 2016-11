S04: Weinzierl warnt vor Krasnodar

Markus Weinzierl geht mit Respekt in das Euro-League-Spiel

Vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen den FK Krasnodar haben sich Schalke-Cheftrainer Markus Weinzierl und Eric Maxim Choupo-Moting auf der Pressekonferenz zum kommenden Gegner geäußert.

"Krasnodar wird uns alles abverlangen. Wir wollen aber morgen für klare Verhältnisse sorgen und in die K.o.-Runde einziehen", spricht Weinzierl Klartext, um gleichzeitig einzuschränken, dass man "in erster Linie" die Bundesliga im Auge habe. Personell schloss der Knappen-Coach einen Einsatz des zuletzt angeschlagenen Franco di Santo zudem nicht gänzlich aus: "Bei di Santo müssen wir die Abschlusseinheit noch abwarten." Max Meyer wird dagegen in der Europa League nicht zur Verfügung stehen.

Eric Maxim Choupo-Moting lobte nach den zuletzt guten Leistungen die Stimmung in der Mannschaft: "Das Team hat sich gefangen. Jeder einzelne weiß, dass er gebraucht wird. Wir sind auf einem guten Weg, den verpatzten Saisonstart zu korrigieren. Wir sind noch lange nicht zufrieden."

Die Spekulationen um seinen im Sommer auslaufenden Vertrag wollte der Ex-Mainzer aber nicht weiter kommentieren: "Vertragsmäßig gibt es keinen neuen Stand. Ich sehe das nicht unbedingt als Bühne. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich spiele."

Mit einem Sieg gegen den russischen Vertreter aus Krasnodar wäre den Königsblauen der Einzug in die K.o.-Runde nicht mehr zu nehmen. Neben Meyer, sind der langzeitverletzte Breel Embolo und Klaas-Jan Huntelaar für die Euro-League-Begegnung keine Option.