Auch Kruse bei Werder im Training

Max Kruse trainiert bei Werder Bremen

Einen Tag nach Torjäger Claudio Pizarro hat auch Stürmer Max Kruse beim Bundesligisten Werder Bremen wieder mit dem Mannschaftstraining begonnen.

Zurück im Mannschaftstraining: Max #Kruse. 🙋

Der Offensivspieler absolviert die Einheit in Teilen mit dem Team. #Werder pic.twitter.com/8lA4bsms0i — SV Werder Bremen (@werderbremen) 2. November 2016

Der 28-Jährige war Ende August wegen einer Bänderverletzung im linken Knie operiert worden und konnte am Dienstag Teile des Teamtrainings absolvieren.

Die beiden Angreifer, die wegen ihrer Blessuren - Pizarro laboriert seit Juli an muskulären Problemen - in dieser Saison noch kein einziges Bundesligaspiel bestreiten konnten, sind aber für das Gastspiel der Hanseaten am Sonntag (17:30 Uhr) bei Schalke 04 noch keine personelle Option.

Werder-Trainer Alexander Nouri hofft auf ein Comeback des Duos nach der Länderspielpause Mitte dieses Monats.