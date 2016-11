Rapid: Welches Greenhorn bekommt den Vorzug?

Mike Büskens ist nicht zu beneiden. Das Lazarett des SK Rapid Wien ist ohnehin schon zum Bersten voll, jetzt gesellt sich vor dem Auswärtsspiel gegen US Sassuolo (Donnerstag, ab 19:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) auch noch Mario Pavelić dazu. Der Trainer hat nun die Qual der Wahl zwischen zwei 18-Jährigen, die beide noch keine einzige Minute in der Bundesliga gespielt haben.

Variante 1: Maximilian Wöber läuft als linker Verteidiger auf, Thomas Schrammel rückt stattdessen auf die rechte Seite. Wöber gilt als hochtalentierter Abwehrspieler, der allerdings eher im Zentrum daheim ist. Zumindest seine Feuertaufe hat der U21-Nationalspieler schon hinter sich. Im Februar absolvierte er seine ersten 90 Profiminuten bei der 0:4-Rückspiel-Niederlage gegen Valencia.

Im ÖFB-Cup gegen Blau-Weiß Linz setzte erstmals Mike Büskens den 1,88-Meter-Burschen ein. Für Wöber spricht, dass er als festes Kadermitglied des Profiteams bereits gut in die Mannschaft integriert ist.

Variante 2: Manuel Thurnwald wird als rechter Verteidiger ins kalte Wasser geworfen, Thomas Schrammel bleibt auf seiner Seite. Manuel wer? Eine berechtigte Frage. Der Jungspund schaffte im Sommer den Sprung von der U18 zu Rapid II und stand seitdem in zwölf Regionalliga-Spielen in der Startelf. Der Eigenbauspieler verlängerte vor einem Jahr seinen Vertrag mit den Hütteldorfern bis Sommer 2018. Die Nominierung in den Matchkader gilt als große Überraschung, denn bislang war nicht einmal klar, wer hinter Mario Pavelić und Stephan Auer Nummer drei der rechten Außenverteidiger ist.

Thurnwald gilt als hochtalentiert, wurde vom zentralen Mittelfeldspieler zum rechten Verteidiger umfunktioniert. Diese Position füllt Thurnwald allerdings zur vollsten Zufriedenheit aus. Auch U19-Teamchef Manfred Zsak baut auf den 1,72-Meter-Burschen. In der erfolgreichen ersten EM-Qualifikationsrunde stand er bei allen drei Siegen über die volle Spielzeit auf dem Rasen.

js