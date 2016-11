BVB: Warum fehlte Auba gegen Sporting?

Pierre-Emerick Aubameyang musste auf der Tribüne Platz nehmen

Am frühen Abend schockte Borussia Dortmund mit einer großen Überraschung in der Mannschaftsaufstellung: Superstar Pierre-Emerick Aubameyang stand nicht im Kader für die Begegnung gegen Sporting. Nun wird spekuliert: Was war da los?

Offiziell wollte sich bisher kein Verantwortlicher des BVB zum Vorfall äußern. Wie die "Bild" aber am Donnerstagmorgen berichtet, war ein Smartphone-Vorfall in der Kabine Schuld an der Suspendierung Aubameyangs für den Champions-League-Abend am Mittwoch. So hielt sich schon während der Partie im Signal Iduna Park hartnäckig des Gerücht, dass der Gabuner während der Mannschaftssitzung vor dem Sporting-Spiel telefoniert haben soll.

Zum anderen wird darüber spekuliert, dass der Grund für Ausbootung am Mittwoch noch ein schwerwiegender ist: Die "Sport Bild" zumindest berichtete darüber, dass sich Aubameyang noch am Dienstagmorgen im italienischen Mailand aufgehalten haben soll.

Ein Mailand-Trip bis Dienstagmorgen steckt hinter dem Aubameyang-Aus - alle Infos von @Ozzywessi gibt es hier! https://t.co/TTD7Tk3Tl0 pic.twitter.com/WRQte4g3d5 — Henning Feindt (@Karlo_Kolumna) 3. November 2016

Dem zufolge soll der 27-Jährige am Montag in die Modestadt aufgebrochen sein und dort auch die Nacht verbracht haben - ein klarer Verstoß gegen interne BVB-Regeln. Diese schreiben nämlich vor, dass die Profis sich am Tag vor einem Pflichtspiel in Deutschland aufzuhalten haben.

Eine Bestätigung von Vereinsseite gab es dazu allerdings noch nicht. Bislang hatte Klubboss Hans-Joachim Watzke wortkarg kommentiert: "Das bleibt intern!" Und Cheftrainer Thomas Tuchel, der die Degradierung, welche zum Wochenende wieder aufgehoben wird, zu verantworten hat, meinte nach der Partie zum Vorfall: "Es war kein Warnschuss. Es war keine Maßnahme, von der wir uns etwas erhoffen, sondern eine Maßnahme, die notwendig war und mit diesem Spiel beendet ist."

Tuchel: "Entweder es gibt eine Konsequenz oder keine!"

Tuchel erklärte zumindest, warum ihn auch die Wichtigkeit des Spiels nicht davon abgehalten hat, Aubameyang aus dem Kader zu streichen. "Manche Dinge müssen losgelöst vom Zeitpunkt betrachtet werden. Entweder es gibt eine Konsequenz oder keine", sagte er: "Wenn konsequent, dann auch konsequent konsequent. Es ist uns sehr, sehr schwer gefallen, er ist unser Stürmer Nummer eins, er hätte gespielt. Es fällt schwer, auf seine Qualität zu verzichten."

Aubameyang selbst sagte nichts. Er hatte das Spiel, in dem sein Ersatz Adrián Ramos den BVB vorzeitig ins Achtelfinale köpfte (12.), mit Mantel und Hut auf der Tribüne verfolgt. Er verließ das Stadion kurz vor dem Abpfiff und fuhr in seinem Sportwagen davon. Sein Bruder Catalina Aubameyang postete zuvor via Instagram ein Bild mit dem Offensivstar und einem Bekannten beim Abendessen.

Dinner Time #noface #aubameyang #family #brothers A photo posted by cati.Aubameyang (@cati.aubameyang) on Nov 2, 2016 at 12:26pm PDT

Stürmerkollege Adrián Ramos hingegen nutzte seine vielleicht einmalige Chance, sich auf der großen Bühne der europäischen Königsklasse von Beginn an profilieren zu dürfen. Sein Kopfball zum 1:0 bedeutete am Ende das goldene Tor für seine Borussia, entsprechend erleichtert war der Kolumbianer nach Spielende.