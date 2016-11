Blitzte Wolfsburg bei Dárdai ab?

Pál Dárdai wird nicht Trainer beim VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg ist derzeit auf Trainersuche. Neben mehreren Absagen aus dem Ausland sollen die Niedersachsen auch einen Korb aus der Bundesliga kassiert haben, nämlich von Hertha-Coach Pál Dárdai.

Wie der "kicker" berichtet, sollen die Wölfe über Mittelsmänner beim Ungarn angefragt haben. Eine Chance, den Erfolgstrainer aus der Hauptstadt loszueisen, hatte der VfL dem Bericht zufolge aber aber nicht.

Auch der derzeit bei OGC Nizza überaus erfolgreiche Lucien Favre soll den Wölfen abgesagt haben. Nicht zur Verfügung steht darüber hinaus der Portugiese André Villas-Boas. Er befindet sich gerade in einer einjährigen Auszeit und möchte diese für den Wolfsburg-Job offenbar nicht beenden. Ein weiterer Kandidat aus dem Ausland soll der frühere BVB-Spieler Paulo Sousa gewesen sein. Er arbeitet aktuell beim AC Florenz, war aber ebenfalls nicht zu haben.

Heißester Kandidat beim VfL ist und bleibt deswegen Ex-HSV-Trainer Bruno Labbadia. Der frühere Stürmer könnte das Team bereits in der anstehenden Länderspielpause übernehmen. Ob der 50-Jährige nur als Feuerwehrmann für ein Jahr kommt, oder längerfristig bleibt, ist allerdings noch fraglich.

Unabhängig davon: Am Samstag beim Auswärtsspiel in Freiburg dürfte Interimslösung Valérien Ismaël letztmals auf der Bank des auf Rang 16 abgestürzten Vizemeisters von 2015 sitzen. Dem Franzosen wird intern offenbar nicht zugetraut, das Ruder herumzureißen und Wolfsburg wieder in höhere Tabellenregionen zu führen.