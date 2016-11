Pizarro brennt: "Wäre gerne dabei!"

Steht dem SV Werder Bremen bald endlich wieder zur Verfügung: Claudio Pizarro

Seit Wochenbeginn nimmt Werder Bremens Oldie Claudio Pizarro wieder am Mannschaftstraining seines Teams teil. Ob es endlich auch für den ersten Saisoneinsatz reichen wird?

Ginge es nach dem 38-jährigen Peruaner, so wird Werder am Sonntag beim Gastspiel auf Schalke (ab 17:30 Uhr) erstmals seit Monaten wieder auf ihn zurückgreifen können. Gegenüber der "Bild" meinte der Stürmerstar: "Es ist eine Entscheidung des Trainers. aber ich fühle mich gut, ich spüre keine Einschränkungen mehr. Ich wäre gerne dabei!"

Der 190-fache Bundesliga-Torschütze hat in dieser Saison noch keine Minute auf dem Platz gestanden. Zuletzt wirkte er in der Vorbereitung beim Testspiel gegen seinen Ex-Klub FC Chelsea (2:4) mit, musste danach mit einer Wadenverletzung monatelang passen.

Pizarro will seinem Team unbedingt dabei helfen, so schnell es geht aus dem Tabellenkeller herauszukommen und in die obere Tabellenhälfte vorzudringen. Von der Qualität im Team ist der Routinier überzeugt: "Wir wollen nicht einfach nur unten raus, wir wollen nach vorne kommen."

Einsatz als Joker möglich

Ein mögliches Szenario ist, dass der Stürmer zumindest als Einwechselspieler beim FC Schalke 04 zum Einsatz kommen wird. Zumindest dafür hat sich Pizarro bei seinem Coach Alexander Nouri fit gemeldet: "Ich hoffe, für eine Halbzeit, vielleicht 30 Minuten", meinte er auf die Frage, wie lange er sich selbst einen Einsatz zutrauen würde.

Ob Bremens Neu-Trainer Nouri auch wirklich auf den Fan-Liebling zurückgreifen wird, wurde am Donnerstag noch nicht klar.