250 Mio.! Chinesen wollen Southampton kaufen

Chinesische Investoren übernehmen scheinbar die Saints

Der englische Erstligist FC Southampton steht laut Medienberichten vor einer Übernahme durch chinesische Investoren.

Wie "Bloomberg News" berichtet, befindet sich Lander Sports Development mit dem Premier-League-Klub in Gesprächen über einen Deal, der knapp 250 Millionen Dollar (umgerechnet 225 Millionen Euro) wert sein soll.

Bereits Southamptons Ligarivale West Bromwich Albion und die englischen Zweitligisten Aston Villa und Wolverhampton Wanderers wurden in den letzten Monaten von chinesischen Investoren gekauft.

Die Saints belegen derzeit Rang neun der Tabelle und nehmen an der Europa League teil. Der Klub machte in den letzten Jahren vor allem aufgrund seiner namhaften und teuren Spielerverkäufe von sich reden. Unter anderem standen Akteure wie Luke Shaw (für 37,5 Millionen Euro zu Manchester United), Adam Lallana (31 Mio.) und Sadio Mané (41 Mio., beide FC Liverpool) in Southampton unter Vertrag.