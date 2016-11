"Tieftraurig": Van der Vaart bedauert den HSV

Rafael van der Vaart spielte einst beim Hamburger SV

Der frühere HSV-Kapitän Rafael van der Vaart bedauert die sportliche Talfahrt des Bundesliga-Dinos.

"Ich bin tieftraurig über die aktuelle Situation. Dieser herrliche Verein darf nicht absteigen. Der Abstand zur Konkurrenz ist noch nicht uneinholbar. Nur muss der HSV endlich mit dem Punkten beginnen", sagte der Niederländer der "Bild".

Ein Faktor für einen Aufschwung bei den Rothosen kann laut van der Vaart Top-Talent Alen Halilović werden. "Ich kenne den Jungen aus der spanischen Liga genau. Wenn ihm Vertrauen entgegen gebracht wird, zieht er groß auf und bringt Kreativität und Torgefahr ins HSV-Spiel", erklärte der Offensivspieler, der in der Primera División für Real Madrid und Betis Sevilla auflief.

Halilović ist nach seinem Transfer vom FC Barcelona in die Hansestadt bislang nur Ersatspieler. Das müsse sich ändern, so van der Vaart. "Die Mannschaft müsste Halilovic unterstützen, ihm auf dem Rasen den Rücken freihalten. Wenn das passiert, bin ich sicher, dass das Spiel des HSV deutlich besser und erfolgreicher wird", so der 33-Jährige.

Ähnlich sei der damalige Trainer Thomas Doll 2005 mit ihm selbst verfahren. "Und der Erfolg hat sich eingestellt", ergänzte van der Vaart.