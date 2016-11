Kolašinac: "Hulk" grätscht sich in den Fokus

Sead Kolašinac war im Derby der auffälligste Spieler bei Schalke

Sead Kolašinac hat maßgeblichen Anteil am jüngsten Aufschwung von Schalke 04. Der 23-Jährige ist einer der Hauptfaktoren für die neue defensive Stabilität bei Königsblau - und weckt damit offenbar Begehrlichkeiten im Ausland.

Keine fünf Minuten war das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund alt, da rauschte Sead Kolašinac erstmals kompromisslos in seinen Gegenspieler hinein. Mit seiner Grätsche Marke "Hart-an-der-Grenze" gegen BVB-Youngster Christian Pulisic setzte der 23-Jährige das erste Ausrufezeichen in einer letztlich vor allem kampfbetonten Partie. Am Ende stand für Schalke ein achtbares 0:0 - und Kolašinac sinnbildlich für die neugewonnene defensive Stabilität der Königsblauen.

Im 3-5-2-System unter dem neuen Schalker Trainers Markus Weinzierl beackert der Bosnier neuerdings als ständiger Pendler zwischen Mittelfeld und Abwehr die linke Außenbahn. Mit seiner Lauf- und Zweikampfstärke ist er so etwas wie die Idealbesetzung für diese Position, fungiert bisweilen als offensiver Flankenläufer und defensiver Abräumer zugleich. "Ich bin froh, wenn ich der Mannschaft mit meiner Aggressivität weiterhelfen kann", sagt Kolašinac über seine Rolle bei den Knappen.

Kolašinac sorgt für Szene des Derbys

In dem an Highlights armen Duell mit dem BVB sorgte Schalkes "Aggresive Leader" dabei sogar für die Szene des Spiels, als er erneut Pulisic mit einem spektakulären Tackling auf der Torlinie stoppte. "Sead hat mit allem, was er hat, eine Alles-oder-nichts-Grätsche riskiert und damit für uns den Punkt rettet", sagte Schalkes Kapitän Benedikt Höwedes. Der Gepriesene selbst kommentierte seine Glanztat nur lapidar: "Ich bin Abwehrspieler, und meine Aufgabe ist es, das Tor zu verteidigen."

Dass Kolašinac seine primäre Aufgabe im Verteidigen sieht, wird eben nicht nur beim Blick auf seine persönliche Bilanz von lediglich einem Treffer in 95 Pflichtspielen für Schalke klar. Mit einem Gewicht von rund 82 Kilogramm bei 1,83 m Körpergröße ist der "Bosnische Hulk" schließlich auch der Inbegriff eines kompakten Abwehrspielers. In Kombination mit seinem unbändigen Kampfes- und Siegeswillen erscheint Kolašinac dadurch als mitunter angsteinflößender Gegenspieler.

Auch Klopp interessiert?

So überrascht es auch kaum, dass ebenjene Qualitäten des gebürtigen Karlsruhers auch im Ausland Begehrlichkeiten wecken. Laut Medienberichten beschäftigen sich gleich mehrere Klubs aus England mit dem gelernten Linksverteidiger, darunter auch Jürgen Klopps FC Liverpool und der FC Chelsea.

Der Kämpfer Kolašinac in der Kämpfer-Liga Premier League? Klingt nach einer durchaus sinnvollen Verbindung.

Kolašinacs Vertrag auf Schalke, wohin er bereits 2011 in der A-Jugend gewechselt war, läuft am Saisonende aus. Dem "kicker" erklärte er kürzlich, dass er durchaus auf eine Offerte zur Vertragsverlängerung hoffe. Allerdings hat Kolašinac keinerlei Zeitdruck: "Es muss von beiden Seiten passen."