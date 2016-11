Presse: "Bayer erobert Wembley"

Bayer Leverkusen feiert einen wichtigen 1:0-Sieg in London

Während die deutsche Presse den Triumph von Wembley feiert, geißelt die englische Medienlandschaft ein "zahnloses" Tottenham. In Dortmund steht dagegen die Verbannung von Pierre-Emerick Aubameyang im Fokus der Berichterstattung.

Borussia Dortmund - Sporting CP 1:0

Deutschland

Rheinische Post: "BVB macht ohne Aubameyang das Achtelfinale klar. Borussia Dortmund hat in der Champions League vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Neben dem 1:0-Sieg gegen Sporting Lissabon war aber vor allem Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang Gesprächsthema, weil er aus 'internen Gründen' auf der Tribüne Platz nehmen musste. Auch ohne den Torjäger aus Gabun bot der BVB aber eine ansehnliche Vorstellung. Er setzte sich in einem unterhaltsamen Spiel mit 1:0 (1:0) durch."

Bild: "Handy-Ärger? Tuchel wirft Auba raus. Dortmund jetzt sicher im Achtelfinale der Champions League. 1:0 gegen Sporting Lissabon gewonnen, fürs Achtelfinale qualifiziert. Aber alle reden in Dortmund nur über einen, der gar nicht gespielt hat: Das schafft nur Pierre-Emerick Aubameyang."

Express: "Borussia Dortmund hat vorzeitig das Achtelfinale der Fußball-Champions-League erreicht. Ohne ihren überraschend aus 'internen Gründen' nicht aufgestellten Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang gewannen die Dortmunder am Mittwochabend mit 1:0 (1:0) gegen Sporting Lissabon."

Süddeutsche Zeitung: "Aubameyang verbannt – Achtelfinale gesichert. Dass der unverletzte und treffsichere Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang am Mittwochabend gegen Sporting Lissabon nicht im Kader von Borussia Dortmund stand, hatte offenbar sogar den Dortmunder Zeugwart überrascht. Das Trikot mit der Nummer 17 hing kurz vor dem Spiel jedenfalls wie üblich an dem ihm zugedachten Haken in der Kabine. Allerdings wurde es diesmal nicht benötigt. Am Ende stand ein etwas magerer, aber verdienter 1:0-Erfolg."

Frankfurter Rundschau: "Pierre-Emerick Aubameyang fehlte mit mysteriöser Begründung – da sprang Adrian Ramos ein und führte Borussia Dortmund vorzeitig ins Champions-League-Achtelfinale. Der Vertreter des gabunischen Top-Torjägers traf für den BVB im 'Matchballspiel' gegen Sporting Lissabon zum umjubelten Endstand von 1:0."

Portugal

Público: "Jetzt hilft nur ein Wunder: Sporting kann den Deutschland-Fluch nicht durchbrechen. Bereits zum 13. Mal konnten die "Löwen nicht auf deutschem Boden bestehen. Jetzt ist man schon fast sicher ausgeschieden. Aber eben nur fast, weil Warschau ein Unentschieden gegen Real Madrid erkämpfte."

Jornal de Notìcias: "Sporting verliert, ist aber noch im Rennen: Die Löwen wissen immer noch nicht, wie es ist in Deutschland zu gewinnen - Ein Unentschieden und zwölf Niederlagen sprangen in 13 Spielen heraus. Nach der 0:1-Niederlage gegen Dortmund bleibt aber noch eine mathematische Chancen aufs Weiterkommen."

Correio de Manhã: "Ein Hoffnungsschimmer bleibt: Sporting verliert zwar mit 0:1, dennoch kann man sich noch für das Achtelfinale qualifizieren. Ein Tor von Adrian Ramos nach nur 12 Minuten reicht den Deutschen zum Sieg. Mit dem Triumph qualifiziert sich Dortmund vorzeitig für die K.o.-Runde."

Tottenham Hotspur - Bayer Leverkusen 0:1

Deutschland

Sportschau: "Leverkusen landet Big Point im Wembley-Stadion. Bayer Leverkusen nimmt direkten Kurs auf das Champions-League-Achtelfinale. Mit dem ersten Sieg in der Gruppenphase hat sich die Werkself beste Chancen aufs Weiterkommen erarbeitet – und das bei Tottenham Hotspur im Londoner Fußball-Tempel Wembley-Stadion."

kicker: "Kampl lässt Bayer in Wembley triumphieren. Bayer Leverkusen hat einen Big Point gelandet und im Wembley Stadion zu London die Tottenham Hotspur mit 1:0 besiegt. Mit dem ersten Bayer-Sieg in England überhaupt beendete die Schmidt-Elf eine seit November 2014 andauernde Auswärts-Negativ-Serie."

Bild: "Kampl schießt Wembley-Siegtor: Bayer kann in der Champions League doch noch gewinnen, feiert durch das 1:0 bei Tottenham den ersten Sieg seit dem 16. September 2015 (4:1 gegen Borisov) und steht mit einem Bein im Achtelfinale."

Sport1: "Bayer erobert Wembley mit Billard-Tor. Im vierten Anlauf hat's geklappt: Ausgerechnet im Fußball-Mekka Wembley feiert Leverkusen seinen ersten Sieg in der Champions League. Bayer Leverkusen hat für einen Paukenschlag gesorgt und im legendären Wembleystadion die Weichen in Richtung Achtelfinale gestellt."

England

Daily Mail: "Wembley-Jammer stößt Tottenham an den Rand des Abgrunds: Kampl verdammt Mauricio Pochettino zur Champions-Niederlage beim Leverkusener 1:0-Sieg. Wembley kann ein unerbittlicher Ort sein. Die Sitze glänzen rot, wenn die Fans das Stadion frühzeitig verlassen, um den dichten Verkehr in der U-Bahn zu meiden und die Ruhe schwer auf den Treppen des Stadions lastet. Am Mittwochabend wurde die Stille nur von den in die Ecke gequetschten Leverkusen-Anhänger durchbrochen, die ihren verdienten Sieg feierten. Die Tottenham-Fans, die doch bis zum Ende blieben, quittierten den Schlusspfiff lediglich mit einem Aufstöhnen."

The Sun: "Schade Spurs: Der Wembley-Kummer geht weiter als Kampls Tor die zweite Niederlage im Nationalstadion auf den Weg bringt. Tottenham muss sich jetzt eine große Schlacht schlagen, um noch die K.o.-Phase zu erreichen. Mauricio Pochettinos Mannschaft gab bei der Niederlage ein furchtbares Bild ab."

Daily Star: "Spurs stürzen in eine weitere Wembley-Schlappe. Nach zwei Champions-League-Niederlagen im National-Stadium ist die Qualifikation für die K.o.-Phase auf Messersschneide. Pochettinos Mannschaft lässt sich von Kampls Tor kalt erwischen und gibt ein trübsinniges Bild ab."

Daily Mirror: "Zahnloses Tottenham ist jetzt seit siebeneinhalb Stunden aus dem Spiel heraus ohne Tor. Abgesehen von einem Elfmeter haben die Spurs seit fünf Spielen nicht mehr getroffen. Die Tottenham-Fans waren am Mittwochabend nach der erneut misslungenen Champions-League-Erfahrung in Wembley nur noch ein Haufen Elend. Dank des schwachen Mittelfelds und des missratenen Passpiels, kam Pochettinos Mannschaft nie richtig in Fahrt. So kam der Siegtreffer in der zweiten Hälfte durch Kevin Kampl auch wenig überraschend."