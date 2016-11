Wales-Teamchef: Bale vom Erfolg getrieben

Wales-Coach Coleman hält viel von seinem Star Gareth Bale

Gareth Bale hat zuletzt mit einem neuen Vertrag, der ihm bei Real Madrid bis 2022 ein Netto-Jahresgehalt von zumindest knapp 21 Millionen Euro bringt, für Schlagzeilen gesorgt. Laut Wales-Teamchef Chris Coleman wird sein Superstar aber ausschließlich von seinem Erfolgshunger angetrieben. Der finanzielle Aspekt spiele für Kicker seines Kalibers keine Hauptrolle.

"Was er will ist, die Champions League wieder zu gewinnen, die spanische Meisterschaft zu holen und mit Wales gut abzuschneiden", betonte der Trainer von Österreichs WM-Qualifikationsgegner. Weitere Ziele von Bale seien 50 Tore und 100 Spiele für die Nationalmannschaft, so Coleman.

"Spieler wie er, die so ein Niveau erreichen, werden nicht durch Geld motiviert. Was ihn motiviert, ist es, den Ball ins Tor zu schießen, etwas Außergewöhnliches zu tun, etwas mit Wales zu schaffen, was noch keiner zuvor erreicht hat", erinnerte der 46-jährige Erfolgscoach an den historischen EM-Halbfinaleinzug der Waliser im Sommer in Frankreich.

"Eine irrwitzige Geldsumme"

Gleichzeitig bezeichnete Coleman aber den neuen Millionen-Vertrag von Bale als "verrückt". Doch wenn man die aktuellen Marktbedingungen im Profifußball betrachte, dann sei dieser auch gerecht. "Es ist eine irrwitzige Geldsumme. Man kann nicht sagen, dass es normal ist, Fußball zu spielen und so viel Geld dabei zu verdienen. Aber was würden wir tun, würden wir eine solche Summe geboten bekommen? Wir würden nicht nein dazu sagen. Es ist verrückt, aber so ist der Markt im Moment", erklärte Coleman.

Wales belegt aktuell in Gruppe D der WM-Qualifikation mit fünf Punkten aus drei Spielen einen Zähler vor Österreich Platz drei. Im nächsten Match trifft das Team von Coleman am 12. November zu Hause auf Spitzenreiter Serbien, der nach dem 3:2-Heimsieg über Österreich wie die ebenfalls noch ungeschlagenen Iren bei sieben Punkten hält. EM-Achtelfinalist Irland gastiert am selben Tag in Wien.

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle in der WM-Qualifikationsgruppe D

apa/red