Carroll entkam bewaffnetem Raubüberfall

Andy Carroll entging nur knapp einem bewaffneten Raubüberfall

Andy Carroll ist in London bei der Heimfahrt vom Training bei West Ham offenbar einem Raubüberfall entkommen. Zwei bewaffnete Motorrad-Fahrer hatten laut englischen Medienberichten am Mittwoch an einer Kreuzung das Auto des derzeit verletzten Torjägers blockiert und Carroll bedroht. Der 27-Jährige gab aber Gas und flüchtete.

Polizei und Verein bestätigten einen derartigen Vorfall mit einem Hammers-Spieler, nannten aber keinen Namen.

Mehr dazu:

apa/red