S04-Job? Heidel knallt Kurányi die Tür zu

Christian Heidel muss beim FC Schalke 04 eventuell im Winter nachrüsten

Trotz akuter Verletzungsproblematik in der Offensivreihe steht für den Bundesligisten FC Schalke 04 fest: Eine Rückkehr von Ex-Stürmerstar Kevin Kurányi zu den Königsblauen wird es nicht geben.

Einer möglichen Rückkehr nach Gelsenkirchen erteilte Schalke-Manager Christian Heidel im Vorfeld des Europa-League-Spiels gegen FK Krasnodar (Donnerstag ab 21:05 Uhr) eine klare Absage: "Dass heute jemand, der nicht in einem regelmäßigen Trainingsbetrieb auf Toplevel steckt, in einem Klub in der Bundesliga sofort helfen könnte, das halte ich für nahezu ausgeschlossen."

Der Tabellenzwölfte der Bundesliga hadert derzeit mit schwerwiegenden Verletzungssorgen in der Offensivabteilung. Nach der schweren Fuß- und Knöchelverletzung von Neuzugang Breel Embolo, der noch monatelang fehlen wird, hat sich zuletzt auch Franco Di Santo mit einer Bauchmuskelzerrung für das kommende Pflichtspiel abgemeldet. Auch Klaas-Jan Huntelaar fehlt mit Außenbandproblemen noch länger und steht Trainer Markus Weinzierl damit nicht zur Verfügung.

Heidel hält sich Wintertransfers offen

Schalkes Sportvorstand Christian Heidel wollte indes noch nicht bestätigen, ob es im kommenden Winter überhaupt eine Neuverpflichtung für die Offensive geben wird: "Das ist einfach alles noch zu früh. Bei uns ist ja die Entscheidung noch gar nicht gefallen, ob wir einen Stürmer verpflichten wollen oder müssen."

Die Spekulationen um Kevin Kurányi waren zu Wochenbeginn aufgekommen, nachdem der ehemalige Nationalstürmer selbst mit einer Rückkehr nach Gelsenkirchen kokettierte. "Bei Schalke würde ich bestimmt nicht Nein sagen, wenn ein Anruf kommen würde", wurde der 34-Jährige in einem Interview zitiert. Kurányi kickte zwischen 2005 und 2010 für Königsblau, hält sich derzeit bei den Stuttgarter Kickers fit.