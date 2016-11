Stimmen zu Seelers 80.: "Ein großes Idol"

Seeler (l.) feiert seinen 80. Geburtstag

HSV-Ikone Uwe Seeler wird am Samstag 80 Jahre alt. Zu seinem Geburtstag flattern die Gratulationen hochrangiger Namen herein. Alle drücken damit ihre Hochachtung für die Leistungen des Hamburgers aus.

Olaf Scholz (Erster Bürgermeister der Stadt Hamburg): "Uwe Seeler ist nicht nur ein populärer Botschafter des deutschen Fußballs, er ist auch über vier Jahrzehnte nach seiner aktiven Zeit als Spieler eine besonders beliebte Persönlichkeit unserer Stadt. Ein Vorbild für Generationen, ein bodenständiger Hanseat im besten Sinne. Er blieb seiner Heimatstadt treu, auch als es attraktive Angebote aus dem Ausland gab. Das haben ihm die Hamburgerinnen und Hamburger nie vergessen. Und auch mit seinem HSV ist er heute noch eng verbunden. Ich wünsche dem Hamburger Ehrenbürger Uwe Seeler alles Gute zu seinem achtzigsten Geburtstag."

Reinhard Grindel (DFB-Präsident): "Uwe Seeler ist durch und durch ein Vorbild. Er hat immer vollen Einsatz gezeigt, er war seinem Verein und der deutschen Nationalmannschaft treu. Er ist immer bodenständig geblieben, er hat immer auch diejenigen am Rande des Platzes gesehen, denen es nicht so gut geht. Er hat in unseren Stiftungen vielfältige soziale Arbeit geleistet. Man kann nur sagen, er ist eine Legende, aber auch ein Mann mit einem unglaublich großen Herz. Und deswegen freuen wir uns mit ihm."

Joachim Löw (Bundestrainer): "Der Uwe ist natürlich nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland ein Idol, eine große Persönlichkeit. In seinem ganzen Leben habe ich öffentlich noch nie etwas Negatives von ihm gehört, dass er über jemanden geschimpft oder überzogen kritisiert hat."

Franz Beckenbauer (Ehrenpräsident FC Bayern München): "Er öffnet Herzen, alle mögen ihn... Lieber Uwe, alles Gute zum 80. Geburtstag. Bleib wie Du bist, dann wirst Du 100 - und älter."

Er öffnet Herzen, alle mögen ihn… Lieber Uwe, alles Gute zum 80. Bleib wie Du bist, dann wirst Du 100 – und älter ;-) pic.twitter.com/7oLP6XQ4r8 — Franz Beckenbauer (@beckenbauer) 5. November 2016

Jochen Meinke (Kapitän der HSV-Meistermannschaft 1960): "Uwe zeichnet vor allem die Ehrlichkeit, die Gerechtigkeit aus. Und er hat sich in seinem ganzen Leben überhaupt nicht verändert. Er ist immer gleich geblieben, er ist immer gutmütig geblieben. Er ist eigentlich für diese Welt viel zu gut."

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender FC Bayern): "Uwe war ohne Frage ein großes Idol, ein großes Vorbild auch von mir selber. Weil er das widergespiegelt hat im deutschen Fußball, was wir immer so sehr geschätzt haben: Ein Mensch der nie aufgegeben hat, ein Mensch der gekämpft hat. Und leider, wenn er jetzt die Situation beim HSV anschaut, da wird er nicht so glücklich sein. Das ist das einzig Tragische im Moment, an seinem Geburtstag, dass sein Verein, für den er sein ganzes Leben gespielt oder auch mitgefiebert hat, dass es dem im Moment nicht so gut geht. Aber ich wünsche ihm alles Gute! Happy Birthday, lieber Uwe, halt die Ohren steif und genieß' den Tag."

Bob Hanning (Vizepräsident des Deutschen Handballbundes): "Uwe Seeler ist ein absolutes Vorbild. Es gibt ganz, ganz wenige, an die man sich erinnern kann im Sport, die so sind wie er. Immer ehrlich, immer offen, immer ein Wort, und natürlich auch ein absolutes Herz für Hamburg und für seinen Sport."