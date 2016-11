DFB beschließt Millionen-Spende

DFB spendet eine Million Euro an gemeinnützige Organisationen

Der Deutsche Fußball-Bund spendet eine Million Euro an gemeinnützige Organisationen. Das beschloss das DFB-Präsidium am Donnerstag in Erfurt. Möglich gemacht werden die Überweisungen durch den "zu erwartenden Überschuss des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes 2016", teilte der Verband mit.

"Mit den Spenden für unsere Stiftungen und weitere fußballnahe, gemeinnützige Organisationen werden wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht. In den von uns bedachten Stiftungen wird bewundernswerte und wertvolle Arbeit geleistet - mich freut sehr, dass es uns auch dieses Jahr wieder möglich ist, diese Arbeit so umfassend zu unterstützen", sagte DFB-Schatzmeister Dr. Stephan Osnabrügge.

Der Bundesliga-Stiftung kommen 500.000 Euro zu. Die weiteren 500.000 Euro verteilen sich auf die DFB-Stiftung Egidius Braun (120.000 Euro), Robert-Enke-Stiftung (100.000 Euro), Fritz-Walter-Stiftung (70.000 Euro), DFB-Stiftung Sepp Herberger (60.000 Euro) und DFB-Kulturstiftung (50.000 Euro).

Die Uwe-Seeler-Stiftung erhält anlässlich des 80. Geburtstags von DFB-Ehrenspielführer Uwe Seeler am Samstag (5. November) statt 60.000 insgesamt 100.000 Euro.

Den finalen Spendenbetrag und dessen Verteilung wird das DFB-Präsidium im März 2017 festlegen.