Rzatkowski zurück aus der Versenkung

Er kam im Sommer mit der "kicker"-Empfehlung als bester defensiver Mittelfeldspieler der zweiten deutschen Bundesliga vom FC St. Pauli zu RB Salzburg. Doch dann verschwand Mark Rzatkowski in der Versenkung. Ehe ihn Salzburg-Coach Óscar García vor zwei Wochen "entdeckte". Seinen schwierigen Start will der Neuzugang nun schnell vergessen: "Ich versuche Gas zu geben und bin einfach froh, dass mich der Trainer mittlerweile aufstellt."

Bis zum 20. Oktober ließ Óscar den 26-Jährigen mit Ausnahme zweier Partien im ÖFB-Cup außen vor. Ganze 13 Minuten konnte er bis dahin für sich verbuchen. Oft saß er auf der Tribüne oder schaute sich die internationalen Auftritte seiner Kollegen im Fernsehen an. Schlimmer hatte es von den Sommer-Verpflichtungen bis dahin nur Ex-Rapidler Stefan Stangl erwischt, der nach wie vor auf seine Chance warten muss.

"Ratsche' in der Patsche"

"'Ratsche' in der Patsche", schrieb die "Hamburger Morgenpost" Anfang September. "Das war keine ganz einfache Zeit", sagte der schmächtige 1,71-Meter-Mann nun ohne Groll. "Wir haben ein paar coole Jungs dabei, die es mir einfach gemacht haben, mich wohlzufühlen."

So richtig wohlfühlen dürfte sich Rzatkowski aber erst seit zwei Wochen. Da beorderte ihn der Salzburg-Coach in drei wichtigen Pflichtspielen stets in die Startelf und gönnte ihm nur im Cup-Achtelfinale gegen den FAC eine Pause. "Ich war immer von meiner Qualität überzeugt und habe auf den Moment gewartet. Und dann habe ich versucht, zu überzeugen", meinte der gebürtige Bochumer.

Schon mit drei Jahren war Rzatkowski von seinen Eltern zum Fußball gebracht worden, aber er musste einen langen Weg bis zur Erstklassigkeit gehen: Bis zum Sommer sammelte er 114 Spiele in der zweiten deutschen Liga für St. Pauli und Bochum, zwischenzeitlich war er 2011/12 für Arminia Bielefeld in der dritten Leistungsstufe tätig. In Bochums Nachwuchs spielte er u.a. an der Seite von İlkay Gündoğan, der aktuell bei Manchester City auftrumpft.

"Ich bin einfach froh, dass ich hier spiele"

Während er in der Vorsaison bei St. Pauli im zentralen Mittelfeld für Furore sorgte, kam Rzatkowski bisher in Salzburg auf der rechten Seite zum Einsatz. Kein Problem für den Linksfuß, dessen Spielintelligenz auch außen sichtbar wurde. "Zuletzt habe ich bei Pauli auf der Sechs gespielt. Aber davor habe ich in Bochum und auch in den ersten Jahren bei St. Pauli über rechts oder links oder auf der Zehn gespielt und war da immer recht flexibel", betonte er. "Ich muss sagen, dass mir das auch Spaß macht. Und auch, wenn das nach einer Floskel klingt: Ich bin einfach froh, dass ich hier spiele."

Bisher kickte Rzatkowski, der schon als Ballbub sein Bochumer Mittelfeld-Idol Dariusz Wosz anhimmelte, im "Malocher"-Umfeld seines Jugendvereins und beim Kultverein FC St. Pauli, der Wechsel zu Salzburg war auch einer in eine andere Philosophie. Geht es nach Rzatkowski, ist der Unterschied nicht all zu groß. "Eigentlich nicht. Klar sind die Fans bei St. Pauli etwas ganz Besonderes, das ist hier vielleicht ein bisschen anders." Der Grad an Professionalität ist an der Salzach aber neu für ihn: "Salzburg arbeitet auf sehr hohem Niveau, sowohl was die Spieler als auch was die Infrastruktur betrifft."

Noch ist Rzatkowski bei seinem neuen Verein ein recht unbeschriebenes Blatt. Setzt sich der Blondschopf, der - entgegen den sonstigen RB-Gepflogenheiten - im fortgeschrittenen Alter geholt wurde, bei den "Bullen" aber durch und bleibt zumindest bis zu seinem Vertragsende 2020, könnte er als echter Routinier in die Salzburger Annalen eingehen.

