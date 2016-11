BVB-Spiel: Gisdol setzt auf "Seeler-Effekt"

HSV-Trainer Markus Gisdol steht vor dem Spiel gegen den BVB

Am Samstag (ab 15:30 Uhr) trifft der krisengebeutelte Hamburger Sportverein im heimischen Volksparkstadion auf Borussia Dortmund. Auch wenn der BVB auf dem Papier als klarer Favorit in die Partie geht, dürfte den Hamburgern der Blick in die jüngere Vergangenheit Mut machen. Außerdem soll die HSV-Vereinsikone Uwe Seeler an seinem runden Geburtstag Glück bringen.

"Wir können am Samstag das Unmögliche möglich machen. Das macht Mut", sagte HSV-Coach Markus Gisdol auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem BVB. Auf den ersten Blick erscheint es in der Tat so, als käme die Begegnung gegen die Schwarz-Gelben zur absoluten Unzeit. Die Hamburger stecken tief in der Krise. Nur magere zwei Punkte nach neun Spieltagen beudeuten aktuell Platz 18 in der Tabelle.

Doch in den vergangenen Jahren waren es immer wieder die Heimspiele gegen das Team von Thomas Tuchel, in denen der HSV glänzen und eine Trendwende einleiten konnte. Seit nunmehr vier Jahren ist Dortmund in Hamburg sieglos. Drei der letzten vier Begegnungen im Volkspark konnten die "Rothosen" sogar für sich entscheiden - zum Teil mit begeisternden Fußball. Die positive Bilanz will Gisdol nutzen, um seinem Team Mut zu machen: "Gegen den BVB haben wir im Volkspark immer gute Spiele gemacht", so der 47-Jährige.

Geschenk für Uwe Seeler?

Viele Augen werden im Volkspark auch auf Uwe Seeler gerichtet sein. Die HSV-Ikone wird am Samstag 80 Jahre alt und wünscht sich nichts sehnlicher als einen Erfolg seiner Hamburger gegen Dortmund. Gisdol deutete an, auch dieses Ereignis als Zusatzmotivation nutzen zu wollen. Die Mannschaft werde alles daran setzen, der Vereinslegende ein entsprechendes Geburtstagsgeschenk zu machen.

Dass dies keine einfache Aufgabe werden dürfte, ist nach dem miserablen Saisonstart der Hamburger offensichtlich. "Es ist gerade ganz wichtig, dass um die Mannschaft herum Personen mit einem klaren Kopf sind", äußerte sich der Ex-Hoffenheim Trainer über seine Rolle in der aktuellen Situation. "Wir müssen ihnen Orientierung geben".

Die personelle Situation ist beim HSV indes weiter angespannt. Gisdol ließ durchblicken, dass sowohl Emir Spahić als auch Albin Ekdal für das Spiel gegen den BVB weiter fraglich sind.