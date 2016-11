Werder auf Schalke wohl ohne Pizarro und Kruse

Claudio Pizarro (r.) und Max Kruse waren lange verletzt

Torjäger Claudio Pizarro von Werder Bremen muss auf seinen ersten Saisonauftritt wohl noch etwas warten. "Wir freuen uns, dass er wieder dabei ist. Ich will nicht komplett auf die Euphoriebremse treten, aber wir müssen eine vernünftige Entscheidung treffen", sagte Trainer Alexander Nouri auf der Bremer Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Gastspiel am Sonntag (17:30 Uhr) bei Schalke 04.

Pizarro, der seit Juli an muskulären Problemen laboriert, nahm in dieser Woche wieder am Mannschaftstraining teil und hatte sich danach zuversichtlich geäußert. Auch bei Stürmer Max Kruse bleibt Nouri vorsichtig. "Bei Max gilt das gleiche wie bei Claudio. Wir müssen ein vernünftiges Maß finden. Denn wir möchten langfristig etwas von den Spielern haben", sagte der Trainer.

Kruse war Ende August wegen einer Bänderverletzung im linken Knie operiert worden und konnte in dieser Woche wieder Teile des Teamtrainings absolvieren. Definitiv nicht dabei sein wird wegen einer Knieverletzung Innenverteidiger Lamine Sané.

Sportdirektor Frank Baumann erwartet am Sonntag nach zwei Niederlagen in Folge eine Reaktion von der Mannschaft. "Wir müssen die richtige Einstellung und Mentalität auf den Platz bringen. Schalke ist in einer guten Verfassung, aber wir haben gezeigt, dass wir gegen diese Mannschaften bestehen können", sagte Baumann.