Sorgen um WM-Stadion in St. Petersburg

In St. Petersburg entsteht für die WM 2018 ein ganz neues Stadion

Der Rasen wackelt: Nach mehreren Verzögerungen beim Bau des Stadions in St. Petersburg für die WM 2018 in Russland hat die FIFA nun Probleme beim ausfahrbaren Spielfeld beklagt. Der mobile Rasen der Zenit-Arena vibriere zu stark und soll gegen einen fixiertes Feld ausgetauscht werden.

Russlands Verbandschef Vitaly Mutko spielte das Problem am Donnerstag jedoch herunter: "Wenn man das Feld nicht nutzt, entdeckt man keine Probleme." Die Basis des Schieberasens sei instabil, nun müssten Lösungen gefunden werden. Der Bau solle aber planmäßig bis Dezember beendet werden, betonte Mutko.

Die Arbeiten an der neuen Arena in St. Petersburg hatten sich seit Beginn 2007 mehrfach verzögert. Das Prestigeprojekt am Ufer des Neva-Flusses hatte Ärger ausgelöst, weil die Kosten explodiert waren. Zunächst waren umgerechnet knapp 100 Millionen Euro veranschlagt, inzwischen rechnen Experten mit dem Sechsfachen. Bis zum Sommer muss das Stadion fertig sein. weil St. Petersburg einer der Austragungsorte für den Confederations Cup ist.

